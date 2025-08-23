La película ideal para los amantes del terror que se encuentra en Amazon Prime Video y es furor

La plataforma azul agregó a su catálogo una producción que fue un éxito y promete cautivar a quienes disfrutan llevarse grandes sustos.

Una oportunidad de deleitarse con el buen horror. Créditos: Amazon Prime

Prime Video agregó a su catálogo una de las propuestas más inquietantes del año: Inmaculada, que rápidamente se convirtió en la película de terror más vista de la plataforma. Esta obra protagonizada por Sydney Sweeney ha logrado captar tanto la fascinación del público como la mirada curiosa de la crítica especializada.

Sinopsis: religión y horror psicológico image Una propuesta terrorífica. Créditos: Prime Video La historia gira en torno a Cecilia, una novicia estadounidense enviada a un remoto convento italiano, donde se presenta como un refugio espiritual idílico. Sin embargo, aquel escenario bucólico pronto se transforma en una pesadilla: el convento esconde oscuros secretos y Cecilia comienza a cuestionar su fe, su propia cordura y los milagros que creía haber presenciado.

Una revelación especialmente perturbadora, como su embarazo misterioso pese a su virginidad, en una atmósfera de horror religioso, multiplica la tensión y el elemento sobrenatural.

Tráiler de Inmaculada La película ideal para los amantes del terror que se encuentra en Amazon Prime Video Dirigida por Michael Mohan, con guion de Andrew Lobel, Inmaculada fue un proyecto que Sydney Sweeney impulsó como productora, tras visualizarlo durante años y llevar el equipo creativo adecuado para hacerlo realidad.

Gran parte del filme fue rodado en los alrededores de Roma, aprovechando la arquitectura y la atmósfera histórica del entorno para intensificar su carga simbólica.