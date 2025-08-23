La película ideal para los amantes del terror que se encuentra en Amazon Prime Video y es furor
La plataforma azul agregó a su catálogo una producción que fue un éxito y promete cautivar a quienes disfrutan llevarse grandes sustos.
Prime Video agregó a su catálogo una de las propuestas más inquietantes del año: Inmaculada, que rápidamente se convirtió en la película de terror más vista de la plataforma. Esta obra protagonizada por Sydney Sweeney ha logrado captar tanto la fascinación del público como la mirada curiosa de la crítica especializada.
Sinopsis: religión y horror psicológico
La historia gira en torno a Cecilia, una novicia estadounidense enviada a un remoto convento italiano, donde se presenta como un refugio espiritual idílico. Sin embargo, aquel escenario bucólico pronto se transforma en una pesadilla: el convento esconde oscuros secretos y Cecilia comienza a cuestionar su fe, su propia cordura y los milagros que creía haber presenciado.
Una revelación especialmente perturbadora, como su embarazo misterioso pese a su virginidad, en una atmósfera de horror religioso, multiplica la tensión y el elemento sobrenatural.
Tráiler de Inmaculada
Dirigida por Michael Mohan, con guion de Andrew Lobel, Inmaculada fue un proyecto que Sydney Sweeney impulsó como productora, tras visualizarlo durante años y llevar el equipo creativo adecuado para hacerlo realidad.
Gran parte del filme fue rodado en los alrededores de Roma, aprovechando la arquitectura y la atmósfera histórica del entorno para intensificar su carga simbólica.
¿Qué dice la crítica?
The Guardian resalta que Inmaculada abraza sin pudor el subgénero nunsploitation, con imágenes religiosas intensas, gore y la actuación potente de Sweeney como centro emocional.
Decider califica el film como notable en su mezcla de terror, sustos y reflexión sobre la autonomía corporal, destacando el cierre emocional que corona el relato.
Rotten Tomatoes le atribuye un 71 % de aprobación, señalando que si bien la ejecución no siempre brilla, Sweeney logra sostener la película con su presencia magnética.
En IMDb, la crítica es también tibia: un 5,8 sobre 10 y puntuaciones que reflejan opiniones dividida