Paula Chaves y la polémica anécdota con su perro que despertó repudio en redes sociales: "Es abuso animal"

El contexto dio lugar por el cumpleaños número 15 de Moro, el bulldog francés que Pedro Alfonso le regaló en 2010 para conquistarla en la pista del Bailando por un sueño. A raíz de eso, Paula Chaves contó una historia que rápidamente despertó rechazo.

Durante el streaming de Olga, la modelo sorprendió con un relato inesperado al recordar cómo intentó cruzar a su mascota con una perrita llamada Elena. Sin filtro, lanzó: “Yo tuve que masturb*r a mi perro” . La confesión dejó mudos a sus compañeros, que reaccionaron entre la sorpresa y la incomodidad.

Evelyn Botto, atónita, fue la primera en remarcarle: “Eso no lo habías contado nunca”. Mientras tanto, Mortedor intentó descontracturar el clima asegurando que era “el mejor día” de su vida y bromeando con que, en la “religión de Paula”, la palabra masturbar significaba “bañarlo”.

Chaves , lejos de retroceder, profundizó en su explicación: “Quiero decir algo, porque yo también, así como me ven acá buena y todo, yo he cometido errores en esta vida. Cuando Moro era chiquito, yo quería que tenga bebitos. Entonces, conseguí una perrita que era de unos amigos que vivían en Quilmes, y nos habían dicho que si el perro montaba de forma natural se podía morir”.

La conductora aseguró que la advertencia tenía que ver con las características físicas de su bulldog: “Porque en la cosa esta de estar encima de la perrita con la pata tan corta, el cuerpo tan grande... le podía dar un bobazo de quedar abotonado”. Ante eso, Evelyn volvió a intervenir para señalar que Paula estaba siendo “hipocondríaca” al tomarse tan en serio lo que le habían dicho.

Sin embargo, Paula insistió en su versión: “Era un dato que para mí era muy importante. No me acuerdo bien en el relato, porque creo que fue un poco Pedro, un poco yo. Lo acercamos a la perrita, era una perrita divina, Elena se llamaba, me acuerdo. Y bueno... Yo creo que fue Pedro un poco. No me acuerdo bien”.

En su justificación, incluso especuló que no era la única que lo había hecho: “Nosotros queríamos que tenga familia, queríamos tener de salud mental. No se podía montar a la perra, entonces tenía que estar al ladito de la perra, pero teníamos que ayudarlo a que él pueda terminar sin montarse a la perra, ¿entendés? Aparte, no está bien cruzar perros de raza, pero bueno, este era el perro de una amiguita mía”.

Los comentarios en redes

Lejos de ser aplaudida, la conductora recibió una cantidad enorme de comentarios negativos que la dejaron mal parada:

"Ustedes jodan y rianse y no están listos para esta conversación, pero eso es abuso animal", "Todos los días esta mina cuenta cosas asquerosas", "Esto es abuso animal por donde lo mires. Que grave".