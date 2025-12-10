La insólita comparación de Virginia Gallardo entre el Congreso y el Bailando que encendió la polémica

Virginia Gallardo ha dado un giro radical a su carrera. Tras una contundente elección en octubre, donde obtuvo más del 40% de los votos en su Corrientes natal , la exvedette y panelista asumió su banca como diputada nacional por La Libertad Avanza . Sin embargo, su estreno en el Congreso de la Nación no fue lo que esperaba.

En su paso por el programa Tarde o temprano (El Trece), Gallardo conversó con María Belén Ludueña sobre la responsabilidad que conlleva su nuevo cargo. Lejos de mostrarse intimidada por la solemnidad del lugar, la flamante diputada describió un escenario de caos que comparó, insólitamente, con su pasado en la pista de Marcelo Tinelli.

Al ser consultada sobre cómo vivió su primera sesión, destinada a elegir al presidente de la Cámara, Gallardo fue brutalmente honesta:

"¿No me vieron en el Congreso el otro día? Una fiesta era, Dios. Yo entré toda seria, estaba atenta, dejé el celular y entré... y grito acá, grito allá, volaban cosas" , relató sorprendida.

La correntina confesó que, al ingresar al recinto, se sintió insegura, describiéndose a sí misma como "sapo de otro pozo" . Temía ser quien desentonara en un ambiente político tradicional. Sin embargo, la realidad con la que se encontró fue muy diferente a sus expectativas de formalidad.

La comparación viral

Virginia Gallardo La actriz en la Cámara de Diputados. Créditos: captura de video / Cámara de Diputados de la Nación.

El momento más llamativo de la entrevista ocurrió cuando la periodista Fernanda Iglesias le señaló: "¡Peor que el Bailando era!". Virginia no dudó en confirmar la sentencia:

"¡Peor! Entré con expectativas y pensando que iba a ser la que por ahí desentone y, por el contrario, regia, espléndida".

Gallardo recordó los habituales cruces mediáticos del certamen de baile, asegurando que la tensión vivida en el Congreso durante la votación y el encuentro con la oposición superó cualquier pelea con el jurado de Showmatch. "Era la primera vez que estábamos con la oposición así, podía pasar cualquier cosa", explicó.