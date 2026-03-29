La hija de una reconocida cantante contrajo matrimonio y tuvo una boda de ensueño: de quién se trata

Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán , y su pareja Damián Aramendi , sellaron su historia de amor. La maratón nupcial había comenzado el miércoles 25 de marzo con una ceremonia íntima en el Registro Civil de la calle Uruguay, pero el plato fuerte llegó este domingo 29, con una bendición religiosa y una fiesta imponente.

El punto de encuentro para el gran festejo fue Astilleros Milberg, un exclusivo salón en la zona de Benavídez. La noche arrancó con las emociones a flor de piel durante la ceremonia religiosa: uno de los instantes que erizó la piel de todos los presentes fue cuando Rocío caminó hacia el altar del brazo de su padre, Alberto Hazán , ante la mirada de un orgulloso y conmovido Joaquín Galán, quien siguió de cerca cada paso de su sobrina.

La decoración del lugar no se quedó atrás y apostó por un romanticismo sofisticado. Las mesas lucieron centros rebosantes de flores silvestres en tonos cálidos, iluminados por la luz de las velas. Además, la pareja le sumó un toque lúdico a la velada: los invitados se encontraron con tarjetas personalizadas en sus lugares que incluían juegos y consignas (como buscar a los novios para ganar premios), rompiendo el hielo y dándole una dinámica súper divertida a la cena.

A la hora de elegir su estilismo, Rocío dejó en claro que la elegancia no necesita excesos. La novia apostó por una estética minimalista y prescindió de los clásicos accesorios como el velo o la tiara.

Para la ceremonia y la primera parte de la noche, deslumbró con un vestido blanco de seda de línea imperio. Sin embargo, cuando la pista de baile empezó a levantar temperatura tras el tradicional vals (donde bailó hasta con Ángel de Brito), Rocío metió un volantazo: reapareció con un segundo look mucho más fresco y funcional.

Lluvia de famosos

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Como era de esperarse, la lista de invitados fue un verdadero "quién es quién" del espectáculo y la música nacional. En las mesas y la pista se cruzaron figuras como Ana Rosenfeld, Ángel de Brito, Verónica Lozano, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, Sandra Mihanovich junto a Marita Novaro, Marcela Morelo, Teresa Calandra, Susana Roccasalvo, Marilina Ross y Silvina Chediek, entre otros.

La energía de la fiesta se mantuvo al tope gracias al show en vivo de Los Totora, que armaron un auténtico carnaval. Sin embargo, el momento que se robó la noche, todas las miradas y las grabaciones de los celulares, tuvo a la música de Pimpinela como protagonista, pero con una intérprete sorpresa.

rocio hazan 3 Una noche a pura fiesta. IG @hazangalanrocio

En el centro de la pista y empuñando una rosa de forma dramática, Verónica Lozano se mandó un desopilante playback de "Olvídame y pega la vuelta" a dúo con Joaquín Galán. Un cierre a puro humor y teatralidad para una boda verdaderamente inolvidable.