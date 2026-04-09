La familia de Gerardo Rozín reveló la cara más oscura de La Peña de Morfi: "Nunca más"

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que se comunicó con la familia de Rozín y lanzaron una dura acusación contra el programa de Telefe.

A poco de su regreso a la pantalla de Telefe, La Peña de Morfi vuelve a estar en el centro de la escena, aunque no solo por su nueva temporada. En las últimas horas, se conocieron detalles de una tensión que se arrastra desde hace tiempo y que involucra directamente al entorno de su creador, Gerardo Rozín.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró haber mantenido contacto con allegados a la familia del conductor fallecido el 11 de marzo de 2022. "Quiero abrir el programa de hoy con una información que vengo manejando a raíz de que Carina Zampini fue confirmada como la conductora junto a Diego Leuco de La Peña de Morfi", expresó el periodista.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la familia de Gerardo Rozín El Reclamo De La Familia De Gerardo Rozín Contra La Peña De Morfi Según detalló el comunicador, tras la muerte de Rozín, su familia quedó completamente al margen de las decisiones vinculadas al programa. "Estoy en contacto con personas de la familia de Gerardo Rozín que me cuentan cosas que a mí particularmente me han sorprendido. Como por ejemplo que la familia de Gerardo después de su muerte nunca más fue consultada sobre el ciclo, nunca más les consultaron nada", afirmó el conductor.

En esa misma línea, Etchegoyen profundizó sobre la falta de participación del entorno cercano del creador: "Nunca eligieron a los conductores teniendo en cuenta la opinión de Gerardo. La familia no tiene ninguna participación en el programa, ni económica ni artística".

jey-mammon-la-peña-1.jpg Además, el periodista reveló cuál era el deseo original de Rozín respecto a la conducción del ciclo. "Imagínate que Gerardo quería que lo haga Migue Granados pero él no quiso porque estaba muy bien con su canal y lo llamaron a Jey Mammon que a Gerardo no le gustaba. Gerardo amaba este programa y cuidaba mucho eso" sostuvo el conductor.