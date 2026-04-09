El hecho ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Las Toscas. La empresaria denunció a través de sus redes sociales los daños que sufrió.

La inseguridad sumó una nueva víctima vinculada al mundo del fútbol. En las últimas horas, trascendió que Camila Galante, empresaria y esposa del mediocampista de la Selección Argentina Leandro Paredes, fue víctima de un hecho delictivo mientras se encontraba en la localidad bonaerense de Canning.

El episodio fue dado a conocer en el programa Lape Club Social (América TV). Según relató la periodista Cora Debarbieri, Galante había acudido al centro comercial para realizar unas compras y dejó su vehículo en el sector de estacionamiento. Sin embargo, al regresar para retirarse, se encontró con una desagradable e indignante escena.

El descargo de Camila Galante camila galante La historia en redes de Galante. IG @ccamilagalantee Frente a la impotencia de la situación, la esposa del futbolista decidió utilizar sus redes sociales para visibilizar el hecho y advertir a otras personas que transitan por la zona. A través de su cuenta de Instagram, confirmó el ataque a su vehículo con un mensaje directo:

"Anoche, a las 20, adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio. Tengan cuidado".

Las hipótesis detrás del ataque Embed - La esposa de un jugador de la Selección fue víctima de un robo y mostró los destrozos: "Me cortaron la..." Durante la emisión del ciclo televisivo, el panel debatió sobre las circunstancias del robo. Debarbieri aportó su análisis sobre cómo podría haberse gestado el accionar de los delincuentes, planteando dos escenarios principales.