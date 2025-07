La divertida confesión de Jorge Rial sobre su sexualidad que sorprendió a todos: "Poneme a Miguel Bosé..."

Lejos de esquivar la situación, Canosa fue más allá y lanzó una pregunta filosa: “¿Activo o pasivo?”. Rial , con la tranquilidad de quien ya ha pasado por todo, retrucó con sinceridad: “Después de lo que me pasó... Tengo que ver quién está del otro lado. Después de haberte muerto, todo es posible”. La frase, claramente en referencia a su experiencia cercana con la muerte tras un problema cardíaco en 2023.

Fue entonces cuando Rial agregó una inesperada revelación que dejó atónitos a todos: “Poneme un tipo que me ha defraudado absolutamente: Miguel Bosé ”. La sorpresa fue inmediata, pero se multiplicó cuando Canosa , casi sin pensarlo, dejó caer otra bomba: “Fue novio mío cuando era muy chica”.

La periodista decidió dar más detalles de aquella historia poco conocida: “Era muy joven, lo conocí en una entrevista. Tuvimos un affaire que duró un tiempo, con idas y vueltas de viajar y todo. Tendría 20 años y hacía notas para Suar Internacional, y lo conocí. Era una bomba sexual”.

Entre risas y recuerdos, Rial no se quedó atrás y completó: “Yo siempre dije que si tengo que tomar la decisión, voy por Bosé. Pero Miguel Bosé de antes... Quiero decir, no soy bisexual, pero no descarto nada”.