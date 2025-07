Contundente: Viviana Canosa no se quedó callada y se refirió a los dichos de Yanina Latorre

"Lo que hiciste hoy fue patético. Te lo digo con todo el amor del mundo. Meterte con Dora, 85 años, que la conoces", comenzó diciendo Yanina en su programa de América. Pero esto no fue todo, y comentó: "Porque te dejé de bancar con la denuncia de pedofilia. Vivi , yo te quiero, no voy a hablar mal de vos nunca".

Además, agregó: "Yo nunca te critiqué, ni me reí de tu rating, ni festejé que te levanten el programa. Y que vos me hayas dado como me diste, que te burles de una mujer de 85 años que ve que la familia de la hija está siendo amenazada por una mentirosa, y que ustedes dos se sienten a hablar de eso, te pasaste dos pueblos".

Además, aprovechó para aclarar sobre los dichos sobre la madre de Yanina tras los mensajes que Dora le envió a Fernanda Iglesias: "Lo que dije fue 'me molesta que a alguien lo peleen por pobre... No existe eso y no sabía que lo había dicho la mamá, no tengo nada contra la madre y la respeto. Simplemente, me molestó eso y si les molesta tiene sentido común lo que dije".