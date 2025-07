La advertencia de Jorge Rial a Javier Milei luego de que el presidente lo tildara de "pelot* del siglo"

Además, el conductor aseguró que el presidente se apoya en trolls y periodistas "domesticados por el poder". Según Jorge Rial , el motivo por el que Javier Milei esté enardecido con él responde a un comentario que hizo en el stream Carnaval, cuando aseguró que la economía de un país no la puede manejar un economista, sino que debe guiarla un político. "Les guste o no, Néstor Kirchner lo demostró", ilustró el comunicador sobre su postura.

Jorge Rial respondió al insulto que le propinó Javier Milei

El conductor hizo su descargo

Por último, Jorge Rial remarcó que el posteo que este lunes le dedicó Javier Milei desde su cuenta de X, fue "un ataque a medias", y que le gustaría hablar con el mandatario cara a cara. "Entiendo que está pasando un momento difícil, que la semana pasada fue un desastre porque perdió por goleada en el Congreso, porque se está dando cuenta que a usted la democracia le queda grande. A usted le gusta el traje más ajustado de un regimen donde no haya división de poderes, un traje más ajustado donde no existan los jubilados, no existan los militantes, no exista el empleado público, donde no exista el médico público... El traje democrático señor presidente, a usted le queda muy grande. La democracia no es un juego que a usted le guste", concluyó tajante el periodista en su descargo contra la máxima autoridad del Ejecutivo nacional.