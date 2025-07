La categórica postura de Zulemita Menem sobre la serie de Amazon Prime que pone foco en la vida su padre

Este miércoles, el programa Es un montón (MDZ Radio 105.5) conducido por Laureano Manson, tuvo el placer de entrevistar telefónicamente a Zulemita Menem , hija del fallecido expresidente, allí la exitosa empresaria contó lo que realmente piensa respecto a la serie que ya es un suceso. Durante una muy amena conversación con el equipo del ciclo radial expresó: “ La verdad que a mí también me encantó, porque la veo desde un punto que es una serie ficcionada, una comedia, un poco de sátira, pero bueno, parándome de ese punto de vista, me parece que está buenísima. Obviamente que no es una película biográfica de mi padre, ni una biopic, ni un documental que refleja la vida de un estadista que cambió y transformó a Argentina. Así que, bueno, si me paro desde el punto de vista de una ficción, está buenísima”.

Sobre la propuesta que Zulemita recibió de ser la primera dama tras la separación de Menem, y así acompañar a su padre durante el mandato, la empresaria contó: “Sí, en realidad es así, a ver, no fue así, pero bueno, ellos quieren mostrar situaciones que fueron pasando, no fue cierto así, porque la verdad que yo lo empecé a acompañar a papá, en realidad no como primera dama, sino como primera hija, siempre digo eso, pero bueno, lo muestran como algo que sucede, pero bueno, también hay que ver que esto sucedió mucho más adelante”.

Sin dudas, Zulemita conocía muy bien a Carlos Menem, tanto que se animó a responderle a Pierobon una interesante pregunta, ¿qué pensaría tu papá de la serie?, a lo que ella respondió, fiel a su estilo: “Conociéndolo al viejo, conociéndolo como lo conocía yo creo que más que nadie, se estaría muriendo de risa con esto, muriendo de risa. Repitiendo capítulos”.

Cuando le consultaron si le parecía que se había omitido o que faltaba algo para agregar en la serie de Amazon Prime, Zulemita enfatizó: “Yo creo que faltarían un montón de cosas, creo que tendrían que haber, como 10 temporadas más o un poco más. Fueron muchos años, muchísimos años, y de un presidente que no paró. El viejo no paraba, o sea, llevó a Argentina al mundo, transformó a Argentina, nos conocieron en el mundo gracias al viejo, era Maradona y Menem”.

Una amena entrevista con Zulemita Menem en el programa Es un montón (MDZ Radio 105.5)

Entrevista a Zulemita Menem en Es un Montón, MDZ Radio 105.5 Diálogo con Zulemita Menem en MDZ Radio 105.5 durante la emisión del programa conducido por Laureano Manson.

Una de las revelaciones más inesperadas de la hija del expresidente, se dio cuando Laureano Manson le propuso que cuente algo desopilante que haya vivido y que no esté en la serie de Menem. “Bueno, ahí no aparecen los Rollings, por ejemplo. Madonna, que también estuvo, Claudia Schiffer, todas esas cosas que marcaron un montón, de esas cosas que vos decís, que te quedan como joven. A los Rollings me los perdí, a Madonna sí , a los Rollings me quería matar, me los perdí”, reveló entre risas por los recuerdos que estaba evocando.

Zulemita y Carlos Saúl Menem Zulemita y Carlos Saúl Menem en una foto que ella publicó en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @zulemamenem

Respecto a cómo se gestó la serie de Menem, la “Primera hija” del ex jefe de estado contó: “Amazon no existía en el país…miren que le fueron a hablar de varias productoras y plataformas, y era un visionario, porque dijo, no, Netflix ya está, Amazon va a querer pisar fuerte en Argentina. Y lo pensó todo esto, entonces, él cuando cedió los derechos, le dijeron que iba a ser una serie ficcionada, y él aprobó eso. Después no vio los guiones, es cierto, porque fueron produciéndose cosas, la pandemia, esto y lo otro, después no alcanzó a ver los guiones, como tampoco los ví yo, pero él para nada estaba molesto con que iba a ser algo ficcionado, sino que lo aceptó así”.