Eduardo Menem, furioso con la serie sobre su hermano: "La hicieron con mucha mala leche"

¿Acciones legales?

A pesar de su indignación, aclaró que no tiene previsto iniciar acciones legales. “No tengo personería para hacer nada. No aparezco en la serie siquiera. Y soy quien estuvo más cerca de Carlos durante toda su vida política. No me consultaron nada. No querían precisión ni datos exactos. Querían contar una historia falsa”, sostuvo.

Eduardo Menem también apuntó contra el supuesto aval del expresidente a la producción. “Dicen que firmó una autorización, pero no fue para que lo hagan de esta manera. En su momento me llamó el productor. Yo le pedí el guion porque ya sospechaba con qué intenciones venían, pero nunca me lo mandaron”, explicó.

Sobre el cierre, recordó que no es la primera vez que se ataca la figura de su hermano: “Debieron haber tenido un poco de respeto por un presidente fallecido, que durante su mandato no persiguió a nadie y en cuyo gobierno la prensa tuvo la libertad más amplia”. Y concluyó, tajante: “El guion es una farsa. Desfiguraron los hechos históricos y crearon personajes que jamás existieron. Lo hacen aparecer como un ignorante. Lo único que hay en esa serie es mala leche”.