La cola de Sol Pérez tuvo un percance: "Así me quedó el Totó"

Sol Pérez volvió a incendiar la red con una foto de su cola en primer plano, tomada por la bailarina Sol Baez. La vedette de la obra Nuevamente Juntos tuvo un nuevo "percance" hot y mostró cómo le quedó su generosa retaguardia.

"Me senté arriba de una ojota, así me quedo el Totó", escribió la ex "Chica del Clima" junto a una imagen que muestra su impresionante cola en primerísimo plano con las marcas que le dejó el calzado, y sus seguidores enloquecieron.

Además de los usuales elogios que le dejan, Sol también recibió mensajes con humor... político. "Este Mauricio Macri es diabólico, ¡mira la campaña publicitaria que se mandó!", lanzó un seguidor haciendo referencia a la marca M M que quedó, literalmente, incrustada en la cola de la vedette.

"Más fuerte que piña de king kong", expresó otro seguidor. El humorista Migue Granados se sumó a la lluvia de mensajes y consultó: "¿Qué jabón usas para lavar las bikinis Sol? Yo Ariel liquido y comfort concentrado".

Fuente: Exitoína