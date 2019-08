En 2017, antes de las PASO en las que compitieron Cristina Fernández de Kirchner y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires por cargos legislativos, María Eugenia Vidal estuvo como invitada en Intratables y protagonizó un memorable cruce con Diego Brancatelli. La discusión se volvió viral y no fueron pocos los que analizaron que Cambiemos se vio beneficiado en las urnas tras ese programa.

El episodio se repitió hace unos días, en la previa a las elecciones que se realizaron este domingo 11, cuando la Gobernadora de la provincia más habitada de la Argentina regresó al programa de América y volvió a tener un picante ida y vuelta con el periodista.

"Quiero que me diga si sí o no. ¿Vidal es Macri? ¿Por qué esconden a Macri en la boleta?", preguntó Brancatelli, "Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un hada virginal, y soy la gobernadora, al que no le gusta que se la banque", respondió contundente la dirigente de Cambiemos.

Mientras muchos festejaron la respuesta de Vidal, y ya auguraban un nuevo crecimiento en las encuestas, la realidad de los números golpeó al oficialismo: Axel Kicillof tuvo una aplastante victoria sobre María Eugenia Vidal, sacándole más de 17 puntos de diferencia.

Tras conocerse los resultados, y recordando a todos los que señalaron que su pregunta de 2017 había sido vital para el macrismo, Brancatelli se volcó a las redes sociales para saborear su momento de revancha y burlarse de la derrota de la Gobernadora. "Mi pregunta fue decisiva (?)", escribió, irónico, el panelista de Intratables.

Mi pregunta fue decisiva (?) — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 12, 2019

En horas de la tarde, el panelista de Intratables lanzó una serie de contundentes tuits en los que reflexionó entre la ironía y la perplejidad, frente a las expresiones que manifestó Mauricio Macri junto a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto en una conferencia de prensa.

"No ha habido un Presidente que haya recorrido tanto el País como yo"



Mauricio Macri



Mínimo marche un @Chequeado — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 12, 2019

Están escuchando al Presidente?



Yo no lo puedo creer. — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 12, 2019

No hay peor ciego que el que no quiere ver. — Diego Brancatelli (@diegobranca) August 12, 2019