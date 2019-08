El duro cruce entre Vidal y Brancatelli en Intratables

María Eugenia Vidal tuvo un fuerte cruce con el panelista de Intratables Diego Brancatelli.

Cuando el periodista le preguntó si "¿Vidal es Macri?¿Por qué lo esconden en la boleta?", la gobernadora dio un contundente mensaje.

"Mañana vamos a cerrar la campaña juntos. Trabajo con Macri hace 16 años y todo el mundo sabe que somos un equipo, no lo estamos escondiendo. Pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri; Vidal no es Heidi ni un hada virginal; Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta que se la banque", la respondió.

En ese sentido, agregó: "Les dije a los bonaerenses que iban a ser mi prioridad y la fueron. Acá estoy".

