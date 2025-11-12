La bizarra entrevista con 'la China' que hizo LUZU TV tras el escándalo con la actriz

Fiel al estilo de uno de los ciclos más exitosos de la señal de streaming, el equipo liderado por Fede Popgold hizo la entrevista a su manera.

La reciente visita de la China Suárez a Argentina, motivada por la promoción de su flamante producción audiovisual, desató un torbellino mediático, como es habitual en cada movimiento de la figura. En esta ocasión, el epicentro del conflicto fue la prensa digital. Se había confirmado que la actriz e intérprete participaría en una entrevista de alto perfil en la plataforma de streaming LUZU TV, con la conducción de Diego Leuco. Sin embargo, la ansiada conversación con la celebridad nunca se concretó. El equipo de producción admitió que una falta de coordinación interna generó un malentendido que culminó con la abrupta entrevista cancelada, dejando a la audiencia y al equipo en vilo y generando el primer gran revuelo de la semana en la farándula.

El ingenioso desenlace de la entrevista cancelada de la China Suárez Lo que prometía ser una exclusiva de la actriz, se transformó rápidamente en un segmento viral impulsado por el humor. Las redes sociales se jactaron: "El streaming que finalmente entrevistó a la china", pero el tono paródico se develó en segundos. Para cubrir el vacío generado por la ausencia de la artista, el equipo de producción optó por un giro creativo. La pantalla mostró a una mujer de espaldas, con una leyenda que anunciaba: “Exclusivo. Entrevista con La China”. Lo insólito de la escena no fue solo la postura, sino el color de cabello de la entrevistada, muy distinto al de la famosa actriz. Fede Popgold fue el encargado de llevar adelante este insólito segmento en el programa Patria y Familia.

La farsa que se viralizó: el reemplazo de Eugenia Suárez LUZU TV entrevistó a la China luego de la polémica con la novia de Mauro Icardi LUZU TV entrevistó a la China luego de la polémica con la novia de Mauro Icardi. Video: LUZU TV La confusión se disipó cuando el plano se abrió, revelando la identidad de la verdadera interlocutora. La entrevistada era, en realidad, una mujer con ascendencia china y nacionalidad argentina, cuyos rasgos fueron utilizados como base para un apodo, coincidiendo casualmente con el de la actriz. Este juego de palabras y la puesta en escena crearon una situación cómica que fue aprovechada por el medio para generar contenido. El conductor del segmento, Popgold, capitalizó la atención generada por la polémica la China Suárez con una introducción dramática.

Yanina Latorre contó los detalles de la baja de la China Suárez en LUZU TV Las polémicas condiciones que puso la China Suárez en LUZU TV Las polémicas condiciones que puso la China Suárez en LUZU TV. Video: SQP (América TV) El presentador de LUZU TV articuló una bienvenida cargada de ironía y agradecimiento, consciente de que estaba protagonizando una de las exclusivas más comentadas del momento. Dirigiéndose a la entrevistada de ascendencia asiática, Popgold comentó: "Se habló un montón en las últimas 24 horas, de la nota, de Leuco, de Occhiato. Te quiero agradecer que estés acá porque yo sé que para vos es difícil hablar de un montón de cosas, pero sos la palabra más buscada y nos suma un montón que estés. Me siento honrado de que nos hayas elegido." Esta cita, fiel al texto original, subraya el tono sarcástico con el que el equipo de streaming de Nico Occhiato manejó la crisis de la entrevista cancelada.