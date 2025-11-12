Nicolás Occhiato rompió el silencio tras el escándalo de la entrevista fallida de la China Suárez con LUZU TV
El polémico desembarco de la reconocida actriz en el estudio de streaming generó un revuelo interno. La condición impuesta por su equipo fue la clave.
El ambiente en el popular canal de streaming Luzu TV se vio sacudido por un inesperado cortocircuito logístico que culminó en la suspensión de una de las entrevistas más esperadas del año. La actriz Eugenia la China Suárez estaba pautada para participar en el programa Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco, pero una condición de último momento impuesta por la novia de Mauro Icardi generó un profundo malestar en la cúpula directiva de la señal, llevando a la drástica decisión de cancelar su presencia. La situación escaló rápidamente, obligando al conductor y director de programación, Nicolás Occhiato, a brindar su versión de los hechos.
El revuelo comenzó cuando el equipo de la figura ofreció la entrevista, una práctica habitual de prensa para promocionar sus nuevos proyectos. Inicialmente, Occhiato prefirió delegar la tarea, considerando que sus compañeros Leuco o Fede Popgold podrían manejar el perfil periodístico con mayor solvencia. “Como programador creía que o tanto Diego en Antes que Nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China. Entonces digo, no, que la hagan uno de los chicos si quieren”, comentó el empresario, dejando claro que la cobertura de la artista no era su prioridad personal inmediata, aunque la propuesta fue aceptada por el equipo de Leuco.
Te Podría Interesar
La postura de Nicolás Occhiato y el rol de Antes Que Nadie
El punto de quiebre se produjo al conocerse el requerimiento específico del equipo de la China Suárez: una exigencia para que Nico Occhiato estuviera presente en la entrevista. Esta solicitud cayó muy mal, no solo por la logística, sino por ir en contra de la dinámica establecida por el programa. Occhiato, al ser consultado, se limitó a relatar la cronología: “Yo estoy contando todo lo que sucedió, porque no tengo una opinión. Solo cuento lo que sucedió.” Este pedido desató la alarma, ya que la intervención del director en una entrevista que no le corresponde resulta inusual y rompe con la estructura de Antes que Nadie, uno de los pilares del canal.
El argumento de LUZU TV: respeto por el equipo
La emisora de streaming enfatizó el respeto por el rol de cada conductor y la estructura de sus formatos. El equipo de Antes que Nadie, conformado por Diego Leuco, el Trinche, Yoyi y Mica, es una unidad en sí misma, siendo además el segundo ciclo más visto de la plataforma. Occhiato fue terminante en su explicación sobre la decisión final: “Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Y además, Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming. Es uno de los programas más importantes. Yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos.” Ante la insistencia del requerimiento, y siguiendo su lógica editorial, la decisión fue unánime: “Ahí dijimos, che, no, nunca me metí en una nota. No tiene sentido que me metan en una nota. Y ahí ellos prefirieron que no y listo”, concluyendo la fallida gestión que dejó a la actriz fuera de las pantallas de Luzu TV por el momento.