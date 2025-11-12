Nicolás Occhiato rompió el silencio tras el escándalo de la entrevista fallida de la China Suárez con LUZU TV

El polémico desembarco de la reconocida actriz en el estudio de streaming generó un revuelo interno. La condición impuesta por su equipo fue la clave.

El ambiente en el popular canal de streaming Luzu TV se vio sacudido por un inesperado cortocircuito logístico que culminó en la suspensión de una de las entrevistas más esperadas del año. La actriz Eugenia la China Suárez estaba pautada para participar en el programa Antes que Nadie, conducido por Diego Leuco, pero una condición de último momento impuesta por la novia de Mauro Icardi generó un profundo malestar en la cúpula directiva de la señal, llevando a la drástica decisión de cancelar su presencia. La situación escaló rápidamente, obligando al conductor y director de programación, Nicolás Occhiato, a brindar su versión de los hechos.

hija-del-fuego La China Suárez quería presentar La Hija del Fuego en LUZU TV, pero las cosas se complicaron. Foto: Instagram @sangrejaponesa El revuelo comenzó cuando el equipo de la figura ofreció la entrevista, una práctica habitual de prensa para promocionar sus nuevos proyectos. Inicialmente, Occhiato prefirió delegar la tarea, considerando que sus compañeros Leuco o Fede Popgold podrían manejar el perfil periodístico con mayor solvencia. “Como programador creía que o tanto Diego en Antes que Nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística a la China. Entonces digo, no, que la hagan uno de los chicos si quieren”, comentó el empresario, dejando claro que la cobertura de la artista no era su prioridad personal inmediata, aunque la propuesta fue aceptada por el equipo de Leuco.

La postura de Nicolás Occhiato y el rol de Antes Que Nadie Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con la China Suárez Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con la China Suárez. Video: Desayuno Americano (América TV) El punto de quiebre se produjo al conocerse el requerimiento específico del equipo de la China Suárez: una exigencia para que Nico Occhiato estuviera presente en la entrevista. Esta solicitud cayó muy mal, no solo por la logística, sino por ir en contra de la dinámica establecida por el programa. Occhiato, al ser consultado, se limitó a relatar la cronología: “Yo estoy contando todo lo que sucedió, porque no tengo una opinión. Solo cuento lo que sucedió.” Este pedido desató la alarma, ya que la intervención del director en una entrevista que no le corresponde resulta inusual y rompe con la estructura de Antes que Nadie, uno de los pilares del canal.