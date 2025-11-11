La entrevista a la China Suárez fue rechazada por OLGA y LUZU TV: "Una falta de respeto lo que pidió"

La campaña de difusión para Hija del Fuego, la nueva y esperada ficción de Disney+ que tiene a la China Suárez como figura estelar, se ha visto eclipsada por un inusual y polémico tour de prensa. Aunque la promoción se enfocó en formatos de streaming digital, trascendió que la celebrity y su equipo de representación encontraron barreras inesperadas. El plan inicial de copar los espacios más influyentes se topó con rotundos "no" que ponen en jaque la estrategia mediática, obligando a reajustar la hoja de ruta de la actriz.

La verdad detrás de la negativa de OLGA a la China Suárez Uno de los rechazos más llamativos provino de OLGA, el canal digital que se ha consolidado rápidamente como una voz fuerte en el ecosistema de medios. La periodista Laura Ubfal fue quien puso el tema en la agenda pública, señalando que la producción de Disney+ había ofrecido a Eugenia Suárez para participar en uno de sus programas, sin éxito. La razón detrás de esta negativa, según fuentes periodísticas, estaría ligada a una postura de apoyo a Wanda Nara, cuya pública disputa con la China Suárez sigue siendo un tema caliente. Al viralizarse la información, la cuenta oficial del mencionado canal de streaming citó la publicación original de Ubfal y emitió una respuesta breve, pero cargada de simbolismo, utilizando dos emojis: el de "prohibido" y la bandera de China, lo que se interpretó como “una confirmación irónica de que la actriz no es bienvenida en el canal”.

Captura de pantalla (519) Laura Ubfal contó que la entrevista a China Suárez fue dada de baja en OLGA. Foto: X @olgaenvivo El contundente desplante de OLGA no fue el único obstáculo. La actriz también habría manifestado un interés particular en visitar el magazine conducido por Paula Chaves, una de las figuras más reconocidas del canal. No obstante, esa gestión tampoco prosperó. El factor Chaves resultó determinante, ya que la conductora mantiene un vínculo de amistad muy estrecho con Zaira Nara, hermana de Wanda, añadiendo otra capa de complejidad al entramado de alianzas y rivalidades del espectáculo.

La fallida visita de la China Suárez a LUZU TV y la exigencia a Nico Occhiato Yanina Latorre contó que la entrevista con la China Suárez fue dada de baja en LUZU TV Yanina Latorre contó que la entrevista con la China Suárez fue dada de baja en LUZU TV. Video: El Observador 107.9 En paralelo a los inconvenientes con el canal liderado por Migue Granados, la China Suárez también protagonizó un episodio de tensión con la señal LUZU TV. Estaba programada una entrevista en Antes que Nadie, el programa encabezado por Diego Leuco. Sin embargo, en el último momento, la actriz decidió bajarse de la nota. La razón fue una condición de último momento: la presencia obligatoria de Nico Occhiato, director y figura principal del canal, durante el desarrollo de la entrevista. Yanina Latorre en su programa de El Observador 107.9, se encargó de revelar que la entrevista de la polémica actriz con la mencionada señal no llegó a buen puerto, haciéndolo de manera jocosa, fiel a su tajante estilo. Pero en SQP (América TV), la conductora brindó los detalles del conflicto. "Es una falta de respeto", expresó la experta en espectáculos.