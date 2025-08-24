Karina Iavícoli reveló la asquerosa y polémica tarea que le pidió Chiche Gelblung: "Me mandó a revolver..."

La periodista visitó a Mirtha Legrand y reveló el pedido que le realizó el conductor años atrás.

Karina Iavícoli fue una de las invitadas al programa de Mirtha Legrand que se emitió en El Trece este sábado 23 de agosto. La diva además invitó a Nazareno Casero, Marixa Balli, Camila Dolabjian y a Alberto Cormillot.

En medio de la charla con cada invitado, Mirtha le realizó una picante pregunta a la panelista de Intrusos sobre cómo fue trabajar con Chiche Gelblung. Allí, la periodista reveló una insólita tarea que la envió a realizar y dejó sorprendidos a todos los comensales y, por supuesto, a la diva de El Trece.

"Me mandó a revolver los tachos de basura de Mauricio Macri en Barrio Parque y de Susana Giménez. Lo que él decía es que a través de la basura te da una pauta de qué consume la persona", comentó la panelista respecto a esta situación.

Además, agregó que "en un momento Susana salía con el auto y me dijo 'qué haces acá'... Le dije, Chiche me mandó a revolverte la basura". Ante esto, Mirtha le consultó por qué obedeció a realizar esto y ella sostuvo que "era otra época de la televisión".