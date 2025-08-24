Presenta:

Karina Iavícoli reveló la asquerosa y polémica tarea que le pidió Chiche Gelblung: "Me mandó a revolver..."

La periodista visitó a Mirtha Legrand y reveló el pedido que le realizó el conductor años atrás.

La comunicadora sorprendió con su anécdota. Foto: captura de video/ El Trece. 

Karina Iavícoli fue una de las invitadas al programa de Mirtha Legrand que se emitió en El Trece este sábado 23 de agosto. La diva además invitó a Nazareno Casero, Marixa Balli, Camila Dolabjian y a Alberto Cormillot.

En medio de la charla con cada invitado, Mirtha le realizó una picante pregunta a la panelista de Intrusos sobre cómo fue trabajar con Chiche Gelblung. Allí, la periodista reveló una insólita tarea que la envió a realizar y dejó sorprendidos a todos los comensales y, por supuesto, a la diva de El Trece.

"Me mandó a revolver los tachos de basura de Mauricio Macri en Barrio Parque y de Susana Giménez. Lo que él decía es que a través de la basura te da una pauta de qué consume la persona", comentó la panelista respecto a esta situación.

Video: la insólita tarea que le dio Chiche Gelblung a Karina Iavícoli

Además, agregó que "en un momento Susana salía con el auto y me dijo 'qué haces acá'... Le dije, Chiche me mandó a revolverte la basura". Ante esto, Mirtha le consultó por qué obedeció a realizar esto y ella sostuvo que "era otra época de la televisión".

Karina Iavícoli revolvió basura de famosos a pedido de Chiche Gelblung. Foto: captura de video YouTube/ El Trece.

También reveló que años atrás la envió disfrazada al subte para comprobar la teoría sobre cómo se ganaba más plata, "si pidiendo o vendiendo el producto". Karina comentó que "me mandó a pedir disfrazada de gitana y después en Avenida Libertador. Gané más plata pidiendo más que trabajando".

