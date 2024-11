Chiche Gelblung opinó sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán: ¿Qué dijo?

La separación de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán sigue dando que hablar. El matrimonio se disolvió hace dos meses y fue confirmado por ellos luego de los intensos rumores que comenzaron a circular en redes sociales y en los diferentes programas de televisión.

Hace poco, la modelo estuvo con Susana Giménez y allí dejó en claro que hubo algo que hizo que la decisión de separase no tenga vuelta atrás. Luego Pampita estuvo hablando con Ángel de Brito en LAM y allí dio más precisiones sobre la situación con Roberto García Moritán.

"Esto está destruido para siempre y no hay forma de pegar esos pedazos. Me agarra en un momento de mi vida personal que no quiero para mí... Tal vez antes habría reaccionado distinto", expresó en el programa de América respecto a una posible oportunidad de volver con el papá de su hija.

Quien se metió ahora a dar su opinión fue nada más ni nada menos que Chiche Gelblung quien comentó: "No me sorprende porque estaban separados de antes. Esa pareja hace mucho tiempo que no existe. Él se manejaba como libre, no sé si salía con minas, no tengo la menor idea. Ella no lo engañó nunca. De eso estoy absolutamente seguro", comenzó.

El fuerte analísis de Chiche Gelblung sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Luego agregó: "García Moritán no es un gil, no es un tipo nabo. Pero creo que cuando vos estás en ese nivel de pareja de Pampita tenés demasiadas tentaciones". Siguiendo este analísis, el periodista subrayó que "hay minas que dicen 'si está con Pampita es porque debe ser un león, debe ser un tipo bárbaro' y compiten en eso".

"Si vos entrás en esa, evidentemente no es todo lo inteligente que parecía. Pero pasa, tenés tentaciones... para mí no es tan nabo. No es como dice Susana, un estúpido, porque ella no va a estar con un estúpido. Pero sí no cuidó a Pampita... qué querés que te diga", cerró.