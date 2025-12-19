Julia Calvo fue eliminada de Masterchef y lanzó un picante comentario sobre la China Suárez que incomodó a Wanda Nara
Julia Calvo abandonó el certamen tras fallar con su plato, pero antes de irse lanzó una confesión que transformó el rostro de Wanda Nara.
La velada del jueves 18 de diciembre quedará marcada como una de las más incómodas en la historia de MasterChef Celebrity. Tras una performance fallida con un pato a la naranja, Julia Calvo se convirtió en la nueva eliminada del reality.
Sin embargo, lo que parecía ser una despedida cargada de nostalgia se transformó en un campo de batalla dialéctico cuando la actriz decidió dedicarle unas palabras a Wanda Nara mencionando, ni más ni menos, que a su archienemiga pública: la China Suárez.
El origen del vínculo de Julia Calvo con la China Suárez que incomodó a Wanda Nara
Mientras el jurado y la conductora la despedían con afecto, Julia pidió la palabra para soltar una bomba que nadie vio venir. “No sé si confesarte que tengo una gran amiga, compañera, oriental, a quien quiero mucho... y en ningún momento pensé ‘uy, es la enemiga de mi amiga’. Te conocí y realmente es un placer... sos una gran compañera, sabés ayudar... te quiero”, expresó Calvo con los ojos vidriosos.
Automáticamente, el rostro de Wanda se transfiguró, pasando de la calidez a una rigidez que las cámaras de Telefe no pudieron disimular. A pesar de que el clima en el estudio se podía cortar con un hilo, Wanda intentó utilizar su oficio mediático para desactivar la bomba con un humor un tanto ácido.
Entre risas forzadas y un abrazo de despedida, la mayor de las Nara le respondió: "Vos nos ayudaste mucho a nosotros. Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”. Fue un intento desesperado por salir airosa mientras la participante ensalzaba la figura de la mujer que protagonizó la crisis más grande de su matrimonio.
La conexión entre la actriz y la ex de Benjamín Vicuña viene de larga data. Ambas forjaron un lazo inquebrantable en las grabaciones de Casi Ángeles y reforzaron su química en 2019 durante el éxito de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. En aquella ficción, la China Suárez encarnaba a la Polaca, mientras que Julia interpretaba a Serafina. Desde que explotó el escándalo mediático conocido como el Wandagate, Calvo siempre se mantuvo firme en la defensa de su colega, destacando sus valores humanos.