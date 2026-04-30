¿Hay un tercero? Diego Maradona Jr se separó de Nunzia Pennino por un motivo conflictivo: "El mejor amigo..."

La tranquilidad de la familia Maradona se vio alterada por una noticia que escaló rápidamente desde los portales italianos hasta los programas de espectáculos en Argentina. Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino terminaron su matrimonio de casi doce años, una ruptura que, aunque se gestó en agosto de 2025, tomó ribetes de gravedad tras conocerse los motivos que habrían desencadenado el final.

Según la información detallada por la panelista Carolina Molinari en LAM, el vínculo se habría dinamitado debido a una infidelidad de Nunzia con una persona de extrema confianza para Diego Jr. La identidad del involucrado no tardó en trascender: se trata de Carlos, un reconocido cantante napolitano que formaba parte del círculo de amistades del hijo del Diez . La situación caló hondo en el ánimo del exfutbolista, quien en los últimos meses optó por cerrar sus redes sociales.

Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino pusieron fin a su relación tras más de una década de matrimonio.

El conflicto no se limita únicamente al plano sentimental. Molinari confirmó la existencia de una denuncia presentada por Pennino en el mes de agosto, lo que añade una capa de complejidad legal a la disputa familiar. Al ser consultado sobre estas versiones, Diego Jr . prefirió mantener una postura cautelosa.

Diego-Maradona-Junior-Nunzia-Pennino La pareja tiene dos hijos, Diego Matías e India Nicole, quienes son la prioridad del hijo del Diez en este momento. Archivo

"Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos", explicó la periodista, señalando que el protagonista evitó desmentir los hechos de forma categórica.

diego-maradona-diego-maradona-jr-y-nunzia-pennino-2079431 Carolina Molinari expuso en la televisión argentina la trama de infidelidad que sacude a los medios italianos. Archivo

Desde Italia, las crónicas del Corriere della Sera sugieren que esto es apenas el comienzo de un caso mucho más profundo. Gabrielle, periodista del medio europeo, anticipó que existen detalles adicionales que aún no han salido a la luz y que prometen ampliar el alcance del conflicto. Mientras Diego Matías e India Nicole quedan en el centro de esta tormenta mediática, la sombra de la traición parece haber marcado un punto de no retorno para uno de los matrimonios que parecía más consolidados dentro del clan Maradona.