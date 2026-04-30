Hinchado, de mal humor y agresivo: así fueron los últimas días de Diego Maradona

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Verónica Ojeda continúa su declaración

Pasadas las 10 de la mañana, la ex de Maradona describió la habitación de la casa de Tigre donde estaba Diego. “La casa no estaba en condiciones para una internación domiciliaria”, mencionó Ojeda. Y agregó: “Pusieron una pelela adentro de la habitación de Diego, que ni siquiera era una habitación, era un playroom al que le pusieron una puerta corrediza que no se cerraba del todo”.

“El inodoro portátil se lo habían puesto al lado de la cama de Diego. Había un olor terrible, no se podía estar”, detalló. Y lamentó: “No había nada médico, ni una ambulancia, nada de nada”.

Ojeda comparó la internación domiciliaria de Tigre con la época en la que estuvieron en pareja. En aquel momento, según indicó Ojeda, en la casa había una ambulancia, un helicóptero y aparatología de todo tipo. “El doctor Cahe siempre estaba atento y lo iba a visitar siempre. En la casa de Tigre no había nada de eso”, sostuvo.

“Esto último era un mamarracho, no había nadie”, expresó, con dolor.