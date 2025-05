Halit Ergenç fue condenado a prisión: qué pasó con el actor de Las mil y una noches

La noticia fue difundida por el portal Hurriyet.com.tr y no tardó en viralizarse en redes y medios de comunicación de todo el mundo, especialmente en aquellos países donde la famosa telenovela turca alcanzó un éxito arrollador. Si bien la condena es firme, la ejecución de la misma fue suspendida, lo que significa que, Ergenç no deberá pisar la cárcel, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones legales.

Halit Ergenç no irá a prisión. / Foto: @halitergenc

halit ergen.jpg Las novedades sobre el actor turco sorprendieron al mundo entero. / Foto: @halitergenc

En cuanto al futuro legal de los actores, todo parece indicar que la condena podría no tener impacto inmediato en sus carreras, ya que la suspensión de la pena implica que no cumplirán prisión si no reinciden. Además, existe la posibilidad de apelar la sentencia, lo que abre un nuevo capítulo en este escándalo judicial con ribetes mediáticos.