Habló el hombre que quiso pegarle a Mariano Iúdica: “Es un hijo de puta”

Marcos, el hombre que quiso pegarle a Mariano Iúdica luego de que este se burlara de él durante una cobertura de Involucrados (América) en la vía pública, habló para las cámaras de Farándula Show y reveló que no es florista como mucha gente pensó al ver el video del enfrentamiento, sino que vive en la calle y subsiste a través de “changas”.

El señor se mostró muy enfadado con el conductor, y dijo que si lo vuelve a ver, no tendría ningún problema en golpearlo. “Yo a él lo conozco así nomás. Conozco a Novaresio y a los de C5N, porque vivía acá a la vuelta”, explicó el trabajador en referencia a la zona de Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

“La verdad es que me chupan un huevo si son políticos, abogados o jueces. Me chupan un huevo. Yo fui boxeador y me la banco. No le tengo miedo a nadie ni a nada. Encima soy hijo de militares, así que hago lo que mi padre me decía: ‘Nunca te dejes amilanar, siempre para adelante. Pongan los huevos’. Eso es lo que hago”, aseguró.

“Me molestó la actitud de Iúdica, por eso lo traté de hijo de puta y cornudo. Le dije que vaya a hacer entrevistas sobre el hambre del pueblo. No la pelotudez que hizo. A mí me quiso venir a basurear, y a mí no me basurea él ni nadie. Si mi padre se levantara de la tumba, le mete una patada en los huevos”, sostuvo Marcos.

“No le aceptaría una disculpa a Mariano Iúdica, no he perdonado a mi padre, menos lo voy a perdonar a este infeliz”, reveló el hombre que asustó al conductor, que tuvo que esconderse detrás de un auto. “Me molestó la actitud del tipo y la de la conchuda de al lado”, declaró enojado.

“No me importa lo que haya hecho mi padre, fue general. Si mató, fue por algo, y no estoy de acuerdo con los demócratas de mierda de este gobierno, porque cagan de hambre al pueblo. La gente la está pasando mal. Fui 37 años jefe de subterráneos, los políticos de mierda robaban todo ahí, y eso es porque la gente no tiene huevos. Y la gente de la tele son otros ladrones más. Lo digo públicamente y que me hagan una denuncia si tienen bolas, que me voy a defender con las manos nomás, no con un papel y lapicera. Si pierdo, pierdo. Ya me pasó pero nunca tuve miedo”, indicó el hombre que vive en la calle.

“La gente tiene que tomar conciencia, y si tienen huevos, que hagan lo mismo que yo. Exíjanle al gobierno por el hambre del pueblo. Yo la paso mal”, consignó Marcos, que aclaró que el solo hace los repartos de la florería que visitó el programa de América. “Yo como gracias a las propinas. No le pido nada a nadie y ni siquiera voy a un comedor comunitario”, agregó.

“Yo nunca me voy a achicar, un día me vinieron a apretar con tres chabones. Casi me cortan las bolas”, dijo el ayudante del comercio de Palermo, mostrando una impactante cicatriz en su ingle.

“Ojalá los políticos tengan las bolas bien puestas y ayuden al pueblo y su hambre. Tienen que dejar de robar. Los políticos son todos ladrones, desde arriba a hasta abajo. Sepan ganar el peso, no robar, sino este país nunca va a salir adelante”, pidió.

El hombre se mostró en contra del sistema democrático y tildó de “zurdos” a Raúl Alfonsín y a Cristina Fernández de Kirchner, de “conservador” a Carlos Menem, y de “traficante de drogas” a Eduardo Duhalde. “Macri es otro ladrón más, y su padre murió como un infeliz debiendo el canon del Correo Argentino”, sentenció muy fastidiado.

Reviví el tenso momento entre Iúdica y Marcos:

Fuente: Exitoína