Griselda Siciliani habló de su decisión tras la infidelidad de Luciano Castro y últimos detalles: "Demasiado"
La actriz aclaró los motivos por los que se encuentra lejos de su pareja y dio nuevos detalles sobre el presente de su vínculo amoroso.
En las últimas horas, las versiones sobre un posible distanciamiento entre Griselda Siciliani y Luciano Castro comenzaron a circular con fuerza. El motivo principal de las especulaciones fue la distancia física entre ambos en plena temporada de verano. Sin embargo, la actriz decidió salir al cruce para aclarar su situación sentimental y laboral.
Lejos de una crisis de pareja, Siciliani explicó que la separación geográfica se debe exclusivamente a compromisos profesionales y familiares. A través de un mensaje reciente comunicado por Ángel de Brito, la protagonista detalló su presente:
"Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel", señaló, refiriéndose a la estadía del actor en Mar del Plata junto a sus hijos.
Un presente explosivo
La actriz reveló que se encuentra en un momento de muchísima exigencia profesional, lo que le impide acompañar a Castro en la costa atlántica. "Arranqué ayer la previa de (un proyecto9 que aún no se anunció; empiezo a filmar en 10 días", confesó Griselda, evidenciando que su calendario no le da respiro.
Además de este nuevo y misterioso proyecto, Siciliani contó que se encuentra finalizando otro rodaje: "Mientras, termino la serie de la One, así que es demasiado todo". Esta superposición de trabajos la mantiene con la mente ocupada y centrada en la capital.
La definición sobre la pareja
A pesar del estrés laboral y la distancia, la actriz mantiene su cabeza ocupada "mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan", deslizó. Griselda fue contundente ante la consulta sobre el estado de su vínculo con Luciano Castro.
"Está todo bien, gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui", sentenció la actriz, dejando en claro que, aunque el verano los encuentre en ciudades diferentes, la relación continúa en pie y sin sobresaltos.