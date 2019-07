Fuerte mensaje de Ricky Martin tras encabezar una marcha contra el gobernador de Puerto Rico

Ricky Martin y otros reconocidos artistas marcharon en las últimas horas junto a miles de personas pidiendo la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló.

El funcionario está envuelto en un escándalo de corrupción pero la gota que colmó el vaso fue una conversación por chat que se filtró en la que el mandatario hace comentarios despectivos, misóginos y homofóbicos.

Subido al techo de un camión y con la bandera LGBTIQ flameando en lo alto, Martin fue parte de la protesta junto con sus colegas Residente, Bad Bunny y Daddy Yankee.

"Tienes actitud dictatorial, exigimos que te vayas. Ricardo, el pueblo habla, ¿cuál parte no entiendes? Vete. El pueblo pide, está mal. Has jugado con los sentimientos, la salud mental del pueblo con ese mensaje tan estúpido que has dado en el día de ayer. Todos estábamos esperando tu renuncia, pero tu renuncia al poder. No te queremos, en Puerto Rico no seguimos dictadores. Es tiempo de irte, fuera, fuera", exclamó Ricky Martin durante la marcha.

Tras la manifestación que contó con casi un millón de personas en las calles, el cantante publicó un contundente mensaje con imágenes alusivas en sus redes sociales. "Que orgulloso me siento de ser puertorriqueño. Que fuerza sentí de parte de mi gente. Seguimos en la lucha hasta que @ricardorossello no gobierne más", escribió.

Qué orgulloso me siento de ser puertorriqueño. Qué fuerza sentí de parte de mi gente. Seguimos en la lucha hasta que @ricardorossello no gobierne mas. #resistencia : @worldjunkies , @usamahamid pic.twitter.com/xZLAtL2snV — Ricky Martin (@ricky_martin) July 23, 2019

Antes de viajar a la isla para marchar, Ricky había subido un video en su cuenta de Instagram en respuesta al descargo del político, quien se disculpó por sus dichos pero se escudó en la libertad de expresión.

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada, luego de que el Centro de Periodismo de Investigación publique casi 900 páginas de chats privados entre el Gobernador y miembros de su gabinete, que fueron filtrados desde Telegram. El registro de los chats revela insultos sexistas y homofóbicos y comentarios groseros, que se burla de colegas y adversarios políticos; también hablaban de artistas, activistas local, y hasta víctimas del Huracán María.

Recordemos que dos ex miembros del gobierno de Rosselló fueron arrestados por el FBI con 32 cargos en su contra por corrupción federal, que incluye el lavado de más de 15 millones de dólares de dinero federal en contratos realizados durante su mandato.