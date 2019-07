Ricky Martin exigió la renuncia del Gobernador de Puerto Rico

Mediante un emotivo vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Ricky Martin anunció que se une a la marcha para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras la filtración de un polémico "chat" grupal que incluye comentarios ofensivos, homofóbicos y machistas.

#PuertoRico nos vemos mañana en el la marcha a ls 5pm frente al Capitolio pic.twitter.com/4cZM1KF3Kn — Ricky Martin (@ricky_martin) 17 de julio de 2019

"Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha. Mañana a las 5:00 p.m. voy a estar con ustedes. Voy a caminar con mi gente. Vamos a estar en el Capitolio, vamos a caminar hasta la Fortaleza y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo de estos líderes", dice Martin.

"Afortunadamente salió el chat, porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, de la comunidad de LGBTT de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, no puede ser. Yo creo que cuando Puerto Rico se une y hacemos las cosas unidos salen cosas maravillosas y podemos cambiar la historia y yo creo que esto es lo que va a pasar mañana. Puerto Rico, por favor sin miedo. Digan presente. Vamos a caminar en paz, pero firme y certeros", agrega.

Al final del vídeo, Martin hace un llamado directo al gobernador: "Ricardo, no puedes estar en el poder. Mira lo que está pasando en el pueblo, no te das cuenta. Mientras tanto, Puerto Rico vamos a estar unidos, vamos a decir presente, Puerto Rico se acabó el cinismo, se acabó la pocaverguenza, vienen cosas muy lindas para nuestra isla. Undos podemos todo. Dios los bendice y hasta mañana".

Esta es la segunda expresión oficial que hace el astro boricua ya que el sábado, a horas de que se hubieran divulgado 889 páginas del controvertible chat, Martin le pidió al gobernador Ricardo Rosselló que dejara su cargo.

Recordemos que Martin fue insultado por su orientación sexual y señalado como machista en las conversaciones que el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo de trabajo mantuvieron en el chat de Telegram.