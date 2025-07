Entre tantas expresiones, la exvedette enfatizó en lo siguiente: "(Falló) En querer ser demasiado poderoso, en no conformarse con lo que tenía. Tal vez agarrar demasiadas cosas. No creo en eso del que mucho abarca, poco aprieta. Porque abarco un montón y aprieto más. Pero tal vez cuando vos tenés poder, poder, poder, poder y seguís el cero a la derecha, el cero a la derecha, el cero a la derecha, el cero a la derecha, después termina haciendo el cero a la izquierda".

Moria Casán habló de la polémica con Marcelo Tinelli y los sueldos impagos Moria Casán habló de la polémica con Marcelo Tinelli y los sueldos impagos. Video: Puro Show (El Trece)

La retrucada de Flor de la V

Luego de las palabras de Moria, la conductora en El Nueve volvió a hablar del tema y destacó cierto morbo de las personas al querer saber más sobre lo ocurrido entre Tinelli y ella: "Solamente pude haberme encamado con él, y yo como soy vengativa quiero dañar su hombría, porque eso es mancharlo, porque ¿Cómo el?, el macho alfa".

"Perder el tiempo en pensar si tuvimos o no tuvimos... Eso si quieres desperdiciarlo y seguir encubriendo, porque eso es una forma de desviar el tema, yo dije cosas mucho más interesantes que esas", dijo tajante, Florencia.

Florencia de la V defenestró nuevamente a Marcelo Tinelli y apoyó a Moria Casán: "Hay que aguantar dos..."

Tras lo dicho, se remitió a las expresiones de La One: "Y me gusta mucho lo que dice la Casán, porque cuando dice cero, cero, cero, termina siendo cero a la izquierda. Ojo con esa frase". Luego continuó: "A mi me queda de esta nota y, dos años sin cobrar. Por que era Polino, Ángel y Moria; hay que aguantar dos años sin cobrar el sueldo. ¿Y la gente que no tiene espalda?".