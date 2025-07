Moria Casán criticó de manera contundente a Marcelo Tinelli en medio del conflicto por los sueldos impagos

La indiscutible figura del espectáculo argentino, Moria Casán , conversó con el programa Puro Show (El Trece) acerca de su protagónico en la obra teatral Cuestión de Género. Durante la charla, también se refirió a la polémica sobre las deudas de haberes de la exproductora de Marcelo Tinelli , abordando cada consulta con su habitual franqueza. No obstante, optó por no pronunciarse respecto a la expresidenta Cristina Kirchner.

Respecto a la compleja situación de Marcelo Tinelli , a quien algunos empleados de la productora La Flia acusan de falta de pagos. Casán, quien integró durante una década el jurado de los ciclos televisivos liderados por el famoso conductor, no esquivó la pregunta y señaló: “Tinelli falló en querer ser demasiado poderoso y no conformarse con lo que tenía, en querer abarcar demasiadas cosas. Tenés que manejar muy bien el poder para que el poder no te maneje a vos”.

A pesar de sus observaciones críticas, Moria no dejó de reconocer que su experiencia personal fue positiva. “Conmigo ha cumplido bien, tendrá que cumplir con sus responsabilidades. No sé cómo se las arreglará para complacer a la gente que le debe. Es un número uno y un número uno es difícil de voltear. Me resultó raro que Flor de la V le haya dicho que Tinelli le metió el dedo en el c*, se habrá sentido estafada”, expresó sin filtros.