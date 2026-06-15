"Gaspi" fue una de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros y revelaron un audio que conmocionó a sus seguidores.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como "Gaspi", sigue conmocionando a sus fanáticos. El youtuber argentino falleció luego de un accidente aéreo que se produjo entre dos helicópteros que volaban en Río de Janeiro y lamentablemente no hubo sobrevivientes.

Lucas Vignale, víctima también del accidente, compartió lo que fue la última foto de Gaspi antes de la muerte. En la misma se encontraba él acostado en una reposera al borde de la pileta y con el traje que usaba para sus videos.

Diferentes figuras de YouTube lo despidieron en redes sociales y Luisito Comunica compartió uno de los últimos audios que "Gaspi" le envió mientras se encontraban dialogando por Instagram.

Luisito Comunica compartió el último audio que le envió "Gaspi" Filtraron uno de los últimos audios que envió "Gaspi" antes del accidente aéreo: "Ya nos..." "Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides", le expresó "Gaspi" en el mensaje de voz.