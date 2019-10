Filtran los detalles de la fiesta de despedida de soltera de Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain causó conmoción al anunciar en tiempo récord su boda con el empresario Roberto García Moritán, que será el próximo 22 de noviembre.

La amiga y confidente de la modelo y conductora, Puli Demaría fue la encargada de organizar la gran fiesta de Despedida de soltera de Pampita.

Recordemos que la jurado de ShowMatch había pedido que las 40 invitadas al festejo no puedan llevar sus celulares porque todo "lo que pasa ahí, queda ahí", y también sentenció que no quiere strippers.

Entre la lista de invitadas figuran para la fiesta de este jueves por la noche figuran Barbie Simons, Angie Balbiani, Estefanía Novillo y Julieta Novarro.

Primero las amigas irán a cenar al restaurant Gardiner, y luego irán a bailar disfrazadas a la conocida disco porteña Tequila.

En cuanto a lo que hará su pareja al respecto, Pampita aseguró: “De la despedida de Roberto no sé nada y no pregunto. Ahí, mejor no meterse. No, nada, no puse condiciones. No quiero ni saber nada”.