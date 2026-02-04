Fátima Flórez rompió el silencio tras ser cancelada en un evento de Mar del Plata: "Nos limpiaron"

La artista dialogó con Puro Show tras el la noticia que la puso en el centro de la polémica luego del show con Milei.

Fátima Flórez recibió una dura noticia en las últimas horas luego de lo que fue el show con Javier Milei en Mar del Plata. La artista fue cancelada de un evento que realiza un conocido boliche de la zona tras el repudio de sus empleados.

Se trata del local bailable "X", un clásico del verano donde cada año se corona a una figura del espectáculo como ícono de la comunidad LGBTIQ+. La dueña del lugar decidió dar de baja la coronación de Fátima Flórez y ella opinó al respecto.

En una entrevista con Puro Show, la actriz fue sincera: "Nos limpiaron... Primero me sorprendió y, tomen la decisión que tomen estamos en democracia, y si es la decisión que el boliche tomó, respetamos la decisión y tienen las puertas del teatro abiertas para entregar el premio".

"Si no quieren hacerlo, está perfecto. Yo estoy orgullosa de estos 10 años que me entregaron el reinado, la corona, la banda y me enorgullece. Siempre fue un momento de festejo para mí y de pronto que pase esto, obviamente que no es grato y te descoloca", expresó fuertemente.