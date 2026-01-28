Presenta:

La tajante opinión de Nito Artaza tras el show de Javier Milei con Fátima Flórez

El actor fue entrevistado en el programa Puro Show y fue contundente con sus declaraciones.

Nito Artaza decidió opinar de forma contundente.&nbsp;

Foto: Captura América TV.

Javier Milei y Fátima Flórez son el tema principal en los diferentes programas y portales que cubren el mundo de la farándula. El presidente estuvo en Mar del Plata para disfrutar del show y también cantar junto a su expareja.

Las figuras comenzaron a opinar sobre el tema y uno de los que decidió hablar fue Nito Artaza, conocido director y actor. Lo hizo en el programa Puro Show (El Trece) y dejó muy clara su postura sobre la decisión que tomó el jefe de Estado.

"Lo vi a través de los medios, en primer lugar, no me parece mal que el presidente vaya a un espectáculo, a mí me preocupan las políticas del gobierno y del presidente", comenzó diciendo en la entrevista. Posteriormente, puntualizó sobre los incendios que están ocurriendo en la Patagonia.

La opinión de Nito Artaza sobre el show de Javier Milei con Fátima Flórez

Nito Artaza fue tajante con su opinión sobre el show de Javier Milei con Fátima Flórez: "Me parece que..."

"Hay cosas graves como está ocurriendo en la Patagonia, que todavía no le cumple a los discapacitados y a los jubilados, eso me parece más grave, lo otro es divertido y anecdótico", comentó. En otra parte de la charla dejó en claro que no comparte las ideas de Milei.

Nito Artaza habl&oacute; sobre el show de F&aacute;tima Fl&oacute;rez y Javier Milei.&nbsp;

Nito Artaza habló sobre el show de Fátima Flórez y Javier Milei.

Sin embargo, aclaró que, pese a no estar de acuerdo con sus ideas, lo invitaría al teatro como a cualquier persona. Nito Artaza de hecho fue productor teatral de Javier en la obra El Consultorio de Milei la cual se estrenó en 2018.

