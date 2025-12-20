Facundo Arana habló sobre la salud de Christian Petersen y advirtió sobre los peligros del Lanín: "Es muy duro"
En diálogo con América TV, Facundo Arana destacó el profesionalismo de Christian Petersen y defendió los protocolos de seguridad del parque nacional.
El drama que rodea la internación de Christian Petersen puso en primer plano los peligros de los desafíos en la cumbre. Mientras el reconocido parrillero pelea por su recuperación tras la emergencia en el volcán Lanín, Facundo Arana se sumó al debate aportando su visión como experto en expediciones de alto riesgo.
La postura de Facundo Arana sobre la travesía de Christian Petersen
El actor, que conoce de cerca el límite entre la vida y la muerte en las alturas, analizó las particularidades de este ascenso que muchos subestiman.En 2012, Arana sufrió un edema pulmonar que obligó a rescatarlo en helicóptero durante su primer intento por conquistar el Everest.
Te Podría Interesar
Sin embargo, la revancha del actor llegó en 2016, cuando tras 45 días de lucha contra el clima extremo, logró hacer cumbre a 8.848 metros. Con ese bagaje, el artista explicó en A la Tarde que la montaña neuquina no debe tomarse a la ligera por más "accesible" que parezca en los papeles.
“Al hacer la comparación con el Lanín, no deja de ser accesible, pero es súper duro, porque cuando arrancas, de movida tenés 5 horas de trekking fuerte hasta el refugio, descansas un rato y a las 2 de la mañana salís en una travesía de 12 horas hasta la cumbre. Entonces se hace mucho, pero mucho esfuerzo. Uno romantiza al Lalín, y no deja de ser alta montaña”, detalló Facundo con precisión técnica.
Respecto a la condición del jurado Christian Petersen, Arana se mostró confiado en la idoneidad del chef. “Conociéndolo a Petersen, además porque ya lo conocen, es un tipo súper duro, de la aventura, entonces no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer, y estaba en un estado físico general bueno”, aseguró.
Finalmente, Facundo Arana destacó la rigurosidad de los controles en el sur argentino. Según sus palabras, el Parque Lanín posee protocolos estrictos de gestión de riesgos y prevención: “Si alguien que no está preparado lo quiere hacer, el parque lo va a saber”.