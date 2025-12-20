Facundo Arana habló sobre la salud de Christian Petersen y advirtió sobre los peligros del Lanín: "Es muy duro"

En diálogo con América TV, Facundo Arana destacó el profesionalismo de Christian Petersen y defendió los protocolos de seguridad del parque nacional.

El actor recordó su traumático rescate en el Everest para alertar sobre los riesgos de la alta montaña. / Archivo MDZ

El drama que rodea la internación de Christian Petersen puso en primer plano los peligros de los desafíos en la cumbre. Mientras el reconocido parrillero pelea por su recuperación tras la emergencia en el volcán Lanín, Facundo Arana se sumó al debate aportando su visión como experto en expediciones de alto riesgo.

La postura de Facundo Arana sobre la travesía de Christian Petersen Facundo Arana habló sobre Petersen y el Volcán Lanin. El actor, que conoce de cerca el límite entre la vida y la muerte en las alturas, analizó las particularidades de este ascenso que muchos subestiman.En 2012, Arana sufrió un edema pulmonar que obligó a rescatarlo en helicóptero durante su primer intento por conquistar el Everest.

Sin embargo, la revancha del actor llegó en 2016, cuando tras 45 días de lucha contra el clima extremo, logró hacer cumbre a 8.848 metros. Con ese bagaje, el artista explicó en A la Tarde que la montaña neuquina no debe tomarse a la ligera por más "accesible" que parezca en los papeles.

facundo arana Facundo Arana, además de actuar, ama la naturaleza de la montaña. Captura de TV “Al hacer la comparación con el Lanín, no deja de ser accesible, pero es súper duro, porque cuando arrancas, de movida tenés 5 horas de trekking fuerte hasta el refugio, descansas un rato y a las 2 de la mañana salís en una travesía de 12 horas hasta la cumbre. Entonces se hace mucho, pero mucho esfuerzo. Uno romantiza al Lalín, y no deja de ser alta montaña”, detalló Facundo con precisión técnica.

christian petersen portada (1) El chef se encuentra en Neuquén. Captura de TV Respecto a la condición del jurado Christian Petersen, Arana se mostró confiado en la idoneidad del chef. “Conociéndolo a Petersen, además porque ya lo conocen, es un tipo súper duro, de la aventura, entonces no tengo ninguna duda de que sabía lo que iba a hacer, y estaba en un estado físico general bueno”, aseguró.