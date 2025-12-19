Parte médico de Christian Petersen: el Ministerio de salud de Neuquén hizo un tajante pedido

El panorama clínico del prestigioso chef Christian Petersen continúa siendo de extrema fragilidad tras cumplirse una semana del grave incidente sufrido mientras ascendía el volcán Lanín. Tras ser trasladado de urgencia, permanece bajo vigilancia estricta en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo. Según el reporte más reciente emitido por las autoridades sanitarias de Neuquén, la situación no ha mostrado cambios significativos, manteniendo a los familiares, amigos, medios y a sus seguidores en un estado de constante alerta y preocupación.

El informe oficial que emitió el Ministerio de Salud de Neuquén describe que la condición del paciente es “reservada” y que persiste un “cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”. Este diagnóstico implica un desequilibrio sistémico profundo, tal como explicó el especialista Fernando Cichero al detallar la complejidad de esta patología en un programa de El Trece: “La falla multiorgánica, rápidamente: hay cuatro órganos fundamentales para mantener el equilibrio en el cuerpo. Corazón, pulmones, riñones y cerebro. Cuando esos cuatro órganos se desequilibran, se llama falla multiorgánica”.

El fuerte pedido de respeto por la privacidad de Christian Petersen y su entorno Christian Petersen Christian Petersen pelea por su vida. Instagram Chrispetersenok. Ante la ola de rumores y versiones cruzadas que circularon en redes sociales, el Ministerio de Salud provincial decidió intervenir para ordenar la comunicación oficial. En un apartado específico, el organismo desmintió categóricamente que el origen del colapso fuera una fibrilación auricular, una de las tantas teorías que cobraron fuerza en las últimas horas. De ahora en más, se estableció que cualquier novedad relevante será difundida únicamente a través de los canales institucionales del nosocomio y la cartera sanitaria rionegrina.

Más allá del parte médico estrictamente técnico, las autoridades hicieron hincapié en la necesidad de resguardar el entorno afectivo del cocinero en este trance tan difícil. A través de sus plataformas digitales, el organismo fue contundente al expresar: “Solicitamos especialmente respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”. Este llamado busca frenar las especulaciones mediáticas mientras el equipo médico trabaja en la estabilización del paciente.