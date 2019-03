El inesperado viaje de Nicole Neumann junto a sus hijas (Indiana, Allegra y Sienna) a la provincia de Salta, alteró los planes de Fabián Cubero y generó un nuevo chispazo con su ex. Es que según contó el futbolista, la modelo se llevó a las chicas sin pedirle permiso.

Disfrutando en familia

"No sé qué le está pasando a Nicole pero me pone muy nervioso", expresó Poroto en una nota con Ángel de Brito en el ciclo que conduce por CNN Radio Argentina, confirmando que no estaba informado de la situación. "No me gusta que mis hijas falten al colegio sin mi consentimiento. Me desespera no estar con mis hijas cuando puedo estar con ellas", aseguró.

Molesto, el jugador de Vélez reveló que se enteró del viaje por WhatsApp luego de hablar con una de las pequeñas. En ese sentido, expresó su desconcierto y bronca porque no se cumple el acuerdo que firmó con su ex, en el que se estipula que martes y miércoles la chicas deben estar con él (recién volverán del viaje el jueves). "Lo hemos acordado en un convenio que no se respeta y eso me pone mal", dijo en el ciclo radial.

"Una vez me pasó que tenía entradas de cine para ir con mis hijas y Nicole no me las dio. Hay un mal manejo de ella con mis hijas", relató sobre otras de las malas experiencias que le tocó atravesar. "Un día que me tocaba tenerlas no las pude tener y tuve que ir a buscarlas con una escribana", añadió.

Según explicó Sofia Macaggi en Infama, hay sospechas de que Nicole se las llevó de viaje en esta fecha para que no estén presentes en el reestreno de Nuevamente juntos, la revista, en la Avenida Corrientes, obra en la que trabaja Mica Viciconte, y a la cual iban a asistir con su papá.

¿Será una venganza de Neumann por las tiernas fotos de sus hijas con Mica durante el verano? Mientras Cubero se muestra desesperado, una nueva guerra estalló entre ellos, e Indiana, Allegra y Sienna quedaron en el medio.

Visita a la capilla

Fuente: Exitoína