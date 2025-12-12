"Extorsión": Martin Redrado le puso una condición insólita a Luciana Salazar para pagarle la cuota alimentaria de su hija

Angie Balbiani ventiló un punto clave de aquel acuerdo: la supuesta imposición de una cláusula que restringe la vida sentimental pública de Luciana Salazar.

La batalla legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado por el sostenimiento económico de la pequeña Matilda sumó un capítulo explosivo. Mientras la modelo insiste en demostrar la validez de un documento donde el economista se comprometía a asistir económicamente a la niña hasta su mayoría de edad, un dato revelado en el programa Puro Show dio un giro inesperado a la polémica.

La cláusula insólita para Luli Salazar La periodista Angie Balbiani fue la encargada de ventilar un supuesto punto clave de aquel acuerdo que habría permitido a Redrado hacerse cargo de los gastos de Matilda, como la escolaridad. La revelación dejó atónitos a los panelistas y al público: “Hay una cláusula, que sirve para ver el grado de extorsión que existiría de parte de él, y es que Luciana Salazar no puede tener parejas públicas”.

martin redrado entrevista mdz (12).JPG Martin Redrado le puso una dura condición a Luli Salazar. Julián Volpe / MDZ La información sugiere que el economista habría establecido una serie de requisitos extremadamente específicos para aceptar la responsabilidad financiera de la menor. La condición más insólita era la prohibición explícita a Salazar de oficializar o exponer cualquier relación amorosa en el ámbito público y mediático. En otras palabras, la ayuda económica estaría ligada directamente al silencio sentimental de la modelo.

martin redrado luli zalazar.JPG Redrado y Salazar tienen una pésima relación. ALF PONCE MERCADO / MDZ Si bien Luciana Salazar nunca reconoció abiertamente la existencia de esta cláusula, sí ha manifestado en varias oportunidades la necesidad imperiosa de mantener bajo estricta reserva su vida amorosa. Sus propias declaraciones sobre "evitar problemas" y la falta de "libertad plena" para compartir su plano sentimental con el público parecen reforzar la veracidad de la dura condición impuesta por su ex pareja.