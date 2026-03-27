Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este sábado 28 de marzo

La agenda cultural en la provincia de Mendoza está muy activa en los últimos días de marzo. En la siguiente nota podrán encontrar diversos espectáculos que se realizarán este sábado 28 de marzo.

El vino y la música vuelven a encontrarse en una experiencia que trasciende el formato tradicional de festival. El Wine Rock Sessions 2026, que propone una jornada donde el vino es protagonista, la gastronomía acompaña y la música completa una vivencia pensada para disfrutar sin apuros, en conexión con el paisaje y la cultura vitivinícola.

Este año, el festival redobla su apuesta con más de 15 etiquetas seleccionadas, experiencias inmersivas guiadas por enólogos y referentes de la música, y una propuesta gastronómica diversa que convierte cada momento en un recorrido sensorial.

Las entradas se pueden adquirir a través de Passline haciendo clic en este enlace . El evento tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo en Lomas del Malbec a partir de las 16:00 horas.

Entrada Fanatic VIP (incluye estacionamiento): $350.000

Spinetta en el Aire

Spinetta en el Aire” propone un recorrido por las distintas etapas creativas del artista, desde sus emblemáticas bandas —Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto— hasta su obra solista. El repertorio incluirá composiciones como “Alma de diamante”, “Seguir viviendo sin tu amor”, “Durazno sangrando”, entre otras piezas fundamentales del cancionero nacional.

Agenda cultural Spinetta en el Aire. Foto: Entrada Web.

El show incluirá una puesta escénica original, con intervenciones en vivo del periodista y locutor mendocino Marcelo Piatti. También estarán presentes los músicos Javier Rodríguez, Darío Ghisaura y Mark Young, enriqueciendo la propuesta con su impronta personal en este homenaje que celebra la vigencia y el legado del Flaco.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $31.000. Además podrán comprar los tickets en la boleteria del teatro.

Lugar: Teatro Independencia

Fecha: 28 de marzo

Hora: 21:00

Fiesta Go Back

Esta edición, la Fiesta Go Back contará con una presentación especial del cantautor y músico César “Banana” Pueyrredón. Ícono indiscutido de la música popular argentina, César "Banana" Pueyrredón será uno de los grandes protagonistas de la noche. Autor de clásicos inolvidables como “Conociéndote”, “Cuándo Amas a Alguien” o “No quiero ser más tu amigo”.

Go Back Fiesta Go Back. Foto: Power Play.

Las entradas se pueden adquirir por Ticketek haciendo clic en este enlace y en boleterías del Arena Maipú.

Lugar: Arena Maipú

Fecha: 28 de marzo

Hora: 22:00