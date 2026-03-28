Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 29 de marzo

No hay nada más lindo que terminar el fin de semana con lindos planes y en esta nota te vamos a compartir diferentes espectáculos para que pases un hermoso domingo con familiares o amigos. Desde eventos músicales hasta propuestas teatrales que sin dudas no te vas a querer perder.

La Orquesta Pianoforte abre su cuarta temporada con la segunda edición de Compositores Mendocinos Sinfónico, un concierto que vuelve a reunir a compositores mendocinos con el formato sinfónico.

Luego de una primera edición completamente exitosa, este proyecto vuelve a hacer posible que artistas de la escena local presenten una de sus canciones en versiones orquestales especialmente realizadas, llevando sus obras a un nuevo nivel sonoro dirigidos por el Mtro. Marko Santelices.

Reconocida por su excelencia, versatilidad y mirada contemporánea, la Orquesta Pianoforte consolida con este volumen su compromiso con la innovación, la identidad cultural, la inclusión y la puesta en valor de la creación local, en un concierto que promete emoción, excelencia artística y una profunda conexión con la música mendocina.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tiene un valor total de $20.000.

Fecha: 29 de marzo

Hora: 21.00h.

Lugar: Teatro Independencia.

Elogio al amor

La escena se abre como un festín de ideas, donde amigos se reúnen para celebrar la victoria de Agatón en un concurso de tragedias. Entre brindis y discursos, Sócrates y sus amigos exploran el misterio del amor (Eros), cada uno ofreciendo su propia visión de este dios caprichoso. ¿La noche será un juego de ingenio o una búsqueda de la verdad?

Agenda (2) Elogio al Amor en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en esten enlace y tienen un valor de $8.000.

Fecha: 29 de marzo

Hora: 20:30

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc

El Pueblo que hizo Patria

El Pueblo que hizo Patria, es una obra de teatro que se realiza en el área ambientada de las instalaciones del Campo Histórico "El Plumerillo". Es un viaje al pasado, ya que se representan los días previos a la partida del cruce de Los Andes, donde luego se logra la Gesta Libertadora comandada por el General San Martín.

La entrada es gratuita para menores de cinco año, persona adulta mayor de 65 años y personas con discapacidad. Estas entradas se adquieren en boletería del campo histórico, presentando la documentación correspondiente.

Agenda (3) Obra imperdible. Foto: Entrada Web.

Mientras que la entrada general tiene un valor total de $12.750 y se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Fecha: 29 de marzo

Lugar: Campo Histórico El Plumerillo

Hora: 20:30