Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 7 de diciembre

Uno de los espectáculos que te recomendamos este fin de semana viene de la mano de Juana Aguirre, que llega por primera vez a Mendoza para presentar su segundo disco, “anónimo”, un acto de transformación entre identidades, paisajes y emociones que se expanden y cobran nueva vida sobre el escenario.

Juana Aguirre no solo lanza un disco: despliega un universo. Con anónimo, su segundo álbum de estudio, la artista argentina se reinventa como productora, compositora y arquitecta de paisajes sonoros donde conviven el folk, la electrónica, la distorsión y el silencio.

Anónimo es, como sugiere su nombre, un acto de disolución de la identidad fija. Juana se aleja de los moldes para entregarse a un juego de máscaras que no oculta, sino que multiplica. Grabado y producido en gran parte por ella misma en su estudio casero, el disco alterna momentos de calma profunda como lo divino o las mañanas con la intensidad visceral de temas como la noche o las espinas.

La Compañía Alamala teatro (Chile) llega a Mendoza para presentar un clásico de clásicos, una adaptación de la obra de William Shakespeare.

Ubicación: Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén Mendoza)

Horario: 20.00

Otra vez un hombre

Otra vez un hombre (Teatro)

Mendoza, 1982.

En una casa humilde donde la rutina intenta sostener lo que se desmorona, una familia se reúne forzada por una noticia que altera todos los silencios.

Mabel y sus hijos, atravesados por ausencias, miedos y lealtades quebradas, se ven obligados a enfrentar aquello que nunca dijeron.

Una carta, un nombre y una mesa compartida abren la grieta por donde vuelve la memoria.

Ubicación: Auditorio Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz, Mendoza)

Horario: 20.00

Un amor incompleto - Subtitulada - (Cine)

Esta coproducción dirigida por el belga Guillaume Senez (Keeper, ¿Dónde está ella?), cuenta la historia de Jay (Romain Duris), un chef exitoso que vive en Japón desde los 13 años, donde se casa, forma forma una familia, y con el paso de los años queda preso de una legislación nacional que determina que tras un divorcio la custodia de los hijos queda exclusivamente a cargo de uno de los progenitores. Con esta normativa que tiende a perjudicar a todo extranjero, el protagonista decide cambiar de trabajo y desempeñarse como taxista nocturno para dedicar las horas del día a la incansable búsqueda de su hija. En medio de su desventura, Jay conoce a Jessica (Judith Chembla), una mujer francesa que atraviesa por una situación similar al haber quedado separada de su hijo por el sistema de custodia que rige en Japón. Cuando ha pasado casi una década y él está a punto de vender su casa de Tokio y volver a Francia, un cambio de recorrido en su taxi lo reencuentra inesperadamente con su hija. Narrado sin golpes bajos ni sentimentalismos, este conmovedor relato hace foco en la importancia de la perdurabilidad de los vínculos entre padres e hijos tras una ruptura de pareja.

Une parte manquante / Francia-Bélgica-Japón-Estados Unidos / 2024 / 98 minutos / Apta para mayores de 13 años / Dirección: Guillaume Senez / Con: Romain Duris, Judith Chemla, Mei Cirne-Masuki, Tsuyu Shimizu, Shungiku Uchida, Yumi Narita y Patrick Descamps.