Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 6 de diciembre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al calor que ya está instalado, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este sábado la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Canciones nuevas y fragmentos de espectáculos históricos, “25 son mejores” entreteje teatro, música y audiovisuales en un relato cargado de humor y memoria, donde el público también se convierte en protagonista.

Una gala que se desarma para volver a lo esencial

La reconocida murga mendocina La Buena Moza celebra 25 años de trayectoria con un espectáculo que combina humor, música y memoria escénica.

El nuevo show, titulado “25 son mejores”, se estrena el sábado 6 de diciembre de 2025 en el Teatro Independencia, y propone una mirada lúdica y crítica sobre el paso del tiempo, la identidad y la autenticidad del arte popular.

El espectáculo parte de una premisa teatral provocadora: una gala en streaming transmitida y organizada por un gran multimedio para celebrar los 25 años del grupo, que lentamente se desmorona. Entre la parafernalia del show, la murga reafirma su esencia contestataria, despojándose del artificio para volver al canto colectivo, el humor y la mirada crítica sobre la sociedad.

Fundada en Mendoza en el año 2000, La Buena Moza es una de las agrupaciones artísticas más representativas de la escena local. Declarada de Interés Cultural en 2008, ha recorrido los principales escenarios de 14 provincias del país, y participado en festivales de Uruguay, Chile y Brasil.

En 2025, llevó su energía al Centro Cultural Konex y a una gira internacional por Brasil, consolidando su identidad como referente del arte festivo y comunitario.

Musicalmente, ha compartido escenario con figuras como Los Auténticos Decadentes, Jaime Roos, Rubén Rada, No Te Va Gustar, El Kuelgue y Orozco Barrientos, entre otros.

Ubicación: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.30

Entrada: $20.000 (1ª preventa) | $25.000 (2ª preventa) | $30.000 (taquilla) - Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

El monstruo está en nosotros (Teatro)

Robert Walton es un joven idealista que ha emprendido un viaje al Polo Norte para interrogar a la existencia sobre el porqué de su soledad. Entre los hostiles hielos del Ártico encuentra al doctor Viktor Frankenstein, un científico que en los últimos estertores de su agonía le cuenta una increíble y aterradora historia. Y esa historia está protagonizada por la Criatura, un ser al que Frankenstein ha dado vida al regresarla de la muerte. El dilema moral planteado por Mary Shelley, autora de la novela sobre la cual se basa esta obra, ahonda en la esencia de lo humano, en el concepto de lo monstruoso, donde se aúnan lo ético y lo físico. El padre, el amor, el abandono, la soledad, el rechazo, la búsqueda incesante de sentido en la existencia, van entretejiendo este relato entre las borrascas polares, escenario de las confesiones y los remordimientos de los personajes.

Ubicación: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.30

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

Soda Stereo

Soda Stereo (sinfónico coral)

En el marco de su cierre de temporada de conciertos La Fundación Pianoforte junto con el Coro Polifónico de La Merced (Santa Fe) presentan “Soda Stereo Sinfónico Coral”, un gran homenaje a la legendaria banda de rock, interpretado por la Orquesta Pianoforte y el Coro Polifónico La Merced (Santa Fe), espectáculo declarado de interés legislativo y municipal en Santa Fe.

Ubicación: Auditorio de la Escuela Hogar "Eva Perón" (Parque General San Martín (9° Sección) Carlos Thays S/N, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.00

Entrada: Conseguí tu ticket haciendo click aquí.

Las panteritas

Las panteritas - GRABA cortos - Selección competencia nacional + Chile

De Alejandro Gallo Bermúdez | Salta | 15min PROGRAMA 2 SÁBADO 6 - 19:45hs - Sala verde - Gratis

Sinopsis: Un día antes del inicio del aislamiento por la pandemia, una peculiar pareja recorre la ciudad de Salta, postergando una decisión crucial: pasar o no la cuarentena juntos.