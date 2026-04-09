Esta serie de comedia conquistó al streaming y te va a levantar el ánimo con solo un par de episodios

Hay series que surgen casi de la nada, y casi como una cuestión de azar, terminan convirtiéndose en grandes éxitos. Ese es el caso de Ted Lasso , una ficción original de Apple TV , que nació casi como un chiste y que fue creciendo hasta convertirse en algo mucho más grande.

Todo empieza en 2013, cuando la cadena NBC tenía los derechos de transmisión de la Premier League en Estados Unidos. Para promocionar el torneo, lanzaron una serie de comerciales protagonizados por el actor Jason Sudeikis . En esos clips aparecía un entrenador de fútbol americano completamente desorientado tratando de dirigir a un equipo inglés. Ese personaje, exagerado y medio absurdo, era Ted Lasso .

Así fue que lo que empezó como un gag terminó evolucionando, años después, en una serie que hoy espera por el estreno de su cuarta temporada.

La historia sigue a Ted Lasso , un entrenador de fútbol americano universitario que, sin tener experiencia en el fútbol europeo, es contratado para dirigir un equipo de la Premier League inglesa. Un completo outsider en un mundo que no conoce. Pero lejos de caer en el cinismo o la burla, la serie apuesta por algo distinto.

Ted no es un genio táctico ni un estratega brillante. Su mayor virtud es su forma de tratar a las personas. A través de su optimismo casi inquebrantable, su empatía y su manera de construir vínculos, empieza a transformar no solo al equipo, sino también a quienes lo rodean. Lo que arranca como una comedia deportiva se convierte rápidamente en un relato mucho más profundo y entrañable.

La serie se mueve con comodidad entre el humor y el drama. Por momentos te puede hacer reír con un chiste absurdo y, en la misma escena, tocar temas como la ansiedad, la presión profesional o la necesidad de encajar en determinado lugar. Sin golpes bajos, sin exageraciones. Todo fluye con una naturalidad que se siente cada vez más escasa.

juno temple ted lasso.jpg Juno Temple y Hannah Waddingham, la presencia femenina en Ted Lasso. Foto: Apple TV

El elenco es otro de los grandes aciertos. Junto a Sudeikis encontramos a Hannah Waddingham como Rebecca, la dueña del club; Brett Goldstein se roba más de una escena como Roy Kent; y Juno Temple como Keeley, una modelo y novia de un futbolista .

En su estreno, la crítica no tardó en celebrar la frescura y originalidad de Ted Lasso, convirtiéndola en una serie de culto casi de inmediato. Los premios no tardaron en llegar, incluyendo 13 premios Emmy, llevándose el reconocimiento a Mejor Serie de Comedia durante dos años consecutivos (2021 y 2022). Además, Jason Sudeikis obtuvo dos premios a Mejor actor principal, y varios otros galardones para otros miembros del elenco.

Con tres temporadas y episodios que no superan los 30 minutos, Ted Lasso es una serie que no podés dejar de ver. Lejos de ser una serie sobre fútbol, es una comedia dramática que combina ese optimismo contagioso del protagonista con una profunda exploración de la salud mental.

La cuarta temporada tendrá su estreno el 23 de julio de este año, en donde Ted regresará a Richmond para entrenar al equipo de fútbol femenino. La encontrás en Apple TV.