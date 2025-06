¡Está furioso! Maxi López explotó contra Wanda Nara en la previa del Dia del Padre: "No me gusta"

Durante la emisión del programa Mujeres Argentinas (El Trece), la panelista Virginia Gallardo compartió parte de una conversación que mantuvo con el exfutbolista. Según detalló, López estaría decepcionado ante la posibilidad de no poder pasar el Día del Padre con sus hijos aunque lo había acordado antes con Wanda : “Me dijo: ‘Habíamos quedado que la pasaban conmigo, pero no creo que eso suceda’”.

El reclamo no se limitó al tema de la fecha especial porque Maxi López también expresó su preocupación por la exposición mediática de los menores, un tema que viene generando tensión desde hace tiempo. “Ya le dije a Wanda la última vez que estuve en la Argentina que las nenas tienen que estar con el padre, lo que no me gusta es que siempre expongan a mis hijos”, sostuvo.

Maxi López explotó contra Wanda Nara.

Con un tono firme pero medido, Maxi aseguró que su intención no es generar más conflicto, sino proteger la privacidad de sus hijos. “Yo he pasado muchas veces con mis hijos y las niñas, y sin embargo no lo publico”, subrayó, marcando una diferencia con el estilo más mediático de su ex pareja.