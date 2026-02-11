Escándalo: Luis Ventura se peleó a los gritos con Silvina Escudero en Polémica en el Bar
El periodista discutió fuertemente con su compañera mientras se encontraban debatiendo sobre un tema.
Luis Ventura y Silvina Escudero protagonizaron una escandalosa situación en Polémica en el Bar. Ambos comenzaron a discutir por la situación de Therians y Furrys a los gritos frente a todos sus compañeros, que quedaron asombrados.
"¿Cuándo vos te juntás con tus amigos a jugar al póker... ¿No toman whisky?", expresó Silvina ya con un tono muy fuerte mientras el presidente de APTRA la miraba con mucha atención. Fue allí donde estalló todo y la polémica creció.
"Disculpame... ¡Vos no me vas a manejar la vida a mí, es la mía! Vos te llamás Silvina Escudero y yo Luis Ventura, lo único que me falta es que me vengas a decir 'vos ponete el disfraz', no quiero" expresó de forma furiosa y a los gritos.
Acalorada discusión entre Luis Ventura y Silvina Escudero
"Hacé la vida tuya y yo hago la mía... No me voy a poner un disfraz y mis hijos tampoco", expresó de forma contundente. Esta parte del programa se viralizó rápidamente y generó un gran revuelo en redes sociales.
"Ventura lo único que sabe hacer es gritar", "Por Dios...que desagradable todo...", "Que tipo violento", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de la red social X (antes Twitter) tras ver la situación.