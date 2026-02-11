El periodista discutió fuertemente con su compañera mientras se encontraban debatiendo sobre un tema.

Luis Ventura y Silvina Escudero protagonizaron una escandalosa situación en Polémica en el Bar. Ambos comenzaron a discutir por la situación de Therians y Furrys a los gritos frente a todos sus compañeros, que quedaron asombrados.

"¿Cuándo vos te juntás con tus amigos a jugar al póker... ¿No toman whisky?", expresó Silvina ya con un tono muy fuerte mientras el presidente de APTRA la miraba con mucha atención. Fue allí donde estalló todo y la polémica creció.

"Disculpame... ¡Vos no me vas a manejar la vida a mí, es la mía! Vos te llamás Silvina Escudero y yo Luis Ventura, lo único que me falta es que me vengas a decir 'vos ponete el disfraz', no quiero" expresó de forma furiosa y a los gritos.

Escándalo: Luis Ventura se peleó a los gritos con Silvina Escudero en Polémica en el Bar "Hacé la vida tuya y yo hago la mía... No me voy a poner un disfraz y mis hijos tampoco", expresó de forma contundente. Esta parte del programa se viralizó rápidamente y generó un gran revuelo en redes sociales.