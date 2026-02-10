Luis Ventura estalló en vivo tras un intento de robo en APTRA y compartió el video: "Desprotegido"

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina dio a conocer el clip y se mostró furioso.

Luis Ventura se encuentra reemplazando a Karina Mazzocco en A la Tarde (América TV) y fue en el programa donde dio a conocer un fuerte video sobre el intento de robo a APTRA. El periodista no se guardó nada y estalló tras lo sucedido.

"Esto es la vida, esto es la ciudad, esto es estar desprotegido. En menos de cuatro meses hubo cuatro intentos de robo", comenzó diciendo el presidente de la entidad sobre lo ocurrido en las últimas horas. También dejó en claro que llegaron amenazas.

"El muchacho termina rompiendo un vidrio que hay en la entrada de APTRA. ¿Quién quiere perjudicar a APTRA, quién la desprotege? "¿Por qué nosotros tenemos que tener cámaras que son violentadas y rotas?", siguió expresando muy enojado.

Además, dejó en claro que "este señor pasa como Pancho por su casa, espía, fuerza, mete el brazo, rompe el vidrio... ¿Para robar qué? Estatuillas". Luego del episodio, expresó que hay alguien detrás de toda esta situación.