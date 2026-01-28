"Lo sé pero no lo digo": Luis Ventura rompió el silencio sobre la desaparición de la Niña Loly de los medios

Luis Ventura se enfrentó al cuestionario de De Brito y confesó que posee información sensible sobre el retiro de la modelo tras romper con Jorge Rial.

Luis Ventura y Ángel de Brito protagonizaron un mano a mano imperdible en el streaming de Bondi. / Captura de Youtube

El búnker de Bondi Live fue testigo de un cruce para el recuerdo entre dos pesos pesados del periodismo de espectáculos. En una charla sin desperdicio con Ángel de Brito, Luis Ventura rompió el silencio sobre uno de los enigmas que más desvela a la farándula argentina: el exilio mediático de Mariana "Loly" Antoniale.

Luis Ventura contó la verdad de la desaparición de Loly Antoniale. Aunque el actual panelista de A la tarde intentó esquivar el bulto con su estilo característico, el conductor de LAM logró arrancarle confesiones que exponen las heridas abiertas tras su escandalosa salida de Intrusos en 2014.

El pacto de silencio de Ventura sobre el destino de la Niña Loly La charla escaló cuando De Brito indagó sobre el "borrón y cuenta nueva" que la modelo hizo en junio de 2015, tras separarse del exconductor de Gran Hermano. Desde entonces, la Niña Loly se instaló en Miami y cortó todo vínculo con la prensa local.

Loly Antoniale disfruta de una vida repleta de lujos La modelo se alejó de los medios y vive muy relajada Foto: @soylolyantoniale Mariana "Loly" Antoniale abandonó la Argentina en 2015 y nunca más regresó a la exposición pública. Foto: @soylolyantoniale Ante la pregunta directa sobre su desaparición, Ventura disparó un sugestivo: "Lo sé pero no lo digo. Yo siempre la respeté". Ante la insistencia de Ángel, el periodista admitió tener contacto directo con ella: "Yo tengo un mensaje de ella".

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el repaso del turbulento 2014, año en que Luis Ventura fue eyectado de la pantalla de América TV. Durante mucho tiempo circuló la versión de que Antoniale habría pedido "su cabeza" a modo de represalia por coberturas que no fueron de su agrado.