"Es muy fuerte": Martín Cirio al filo de destapar el grave motivo de la pelea entre Tini y Emilia

El influencer desmintió las versiones que se han dado y aseguró que el conflicto tiene otro motivo más pesado.

El fuerte descargo de Martín Cirio que dejó a los fans de las cantantes en shock / Captura Stream

A diez días de que el unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes detonara una guerra de fandoms, el escándalo sumó un capítulo que promete ser el tiro de gracia para la amistad de las divas. Cuando todos apuntaban a una simple pelea por bailarines o estilistas, apareció Martín Cirio para patear el tablero.

Martin Cirio casi destapa la olla sobre el conflicto entre Mernes y Stoessel. El influencer aseguró tener la "data posta" del entorno y confirmó que los motivos que circulan en redes son apenas "un porotito" comparado con la verdadera razón de la ruptura.

El fin de la "operación distracción": los bailarines no son el problema Según el descargo de Cirio en su stream, la teoría de los equipos de trabajo compartidos es una pantalla. “Me contactaron del entorno y lo que pasó realmente es muy fuerte. Yo no lo voy a decir, no me corresponde, pero es muy fuerte. No es nada de lo que se está diciendo”, lanzó el creador de contenido.

Emilia Mernes y Tini Stoessel brillaron con todo en Miami. Foto: Archivo La polémica inició con acusaciones respecto a boicot. Una bailarina aclaró la situación. Archivo MDZ Para el influencer, lo que hoy vemos es el resultado de una acumulación de tensiones que datan de mucho antes del año pasado: “Es algo que viene hace mucho tiempo, que se fue arrastrando y explotó. ¡Límites!”.

tini vs emilia (1) Tras el polémico unfollow de Tini, surge una teoría explosiva que involucra límites sobrepasados y secretos de entorno. Archivo MDZ Mientras en X se hablaba de una disputa por el staff de María Becerra, Cirio fue tajante al desmarcar esa versión: “Se está queriendo instalar el tema de los bailarines, pero no fue por los bailarines. Todo debe ser un porotito”. Al parecer, la olla es tan pesada que nadie se anima a destaparla del todo por temor a las represalias legales o el impacto en las carreras de las artistas.