"Es muy fuerte": Martín Cirio al filo de destapar el grave motivo de la pelea entre Tini y Emilia
El influencer desmintió las versiones que se han dado y aseguró que el conflicto tiene otro motivo más pesado.
A diez días de que el unfollow de Tini Stoessel a Emilia Mernes detonara una guerra de fandoms, el escándalo sumó un capítulo que promete ser el tiro de gracia para la amistad de las divas. Cuando todos apuntaban a una simple pelea por bailarines o estilistas, apareció Martín Cirio para patear el tablero.
El influencer aseguró tener la "data posta" del entorno y confirmó que los motivos que circulan en redes son apenas "un porotito" comparado con la verdadera razón de la ruptura.
El fin de la "operación distracción": los bailarines no son el problema
Según el descargo de Cirio en su stream, la teoría de los equipos de trabajo compartidos es una pantalla. “Me contactaron del entorno y lo que pasó realmente es muy fuerte. Yo no lo voy a decir, no me corresponde, pero es muy fuerte. No es nada de lo que se está diciendo”, lanzó el creador de contenido.
Para el influencer, lo que hoy vemos es el resultado de una acumulación de tensiones que datan de mucho antes del año pasado: “Es algo que viene hace mucho tiempo, que se fue arrastrando y explotó. ¡Límites!”.
Mientras en X se hablaba de una disputa por el staff de María Becerra, Cirio fue tajante al desmarcar esa versión: “Se está queriendo instalar el tema de los bailarines, pero no fue por los bailarines. Todo debe ser un porotito”. Al parecer, la olla es tan pesada que nadie se anima a destaparla del todo por temor a las represalias legales o el impacto en las carreras de las artistas.
“No me interesa servir la olla con un tema muy pesado”, concluyó Martin Cirio a modo de excusarse de tener que dar él la información que nadie se atreve a destapar. Sin lugar a dudas, el motivo de esta fuerte pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes explotará en algún momento y será un conflicto digno de una película de Hollywood.