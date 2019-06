Ernestina Pais reveló que Roberto Pettinato la acosó sexualmente

Tras las duras críticas de Juan Di Natale hacia Roberto Pettinato, Ernestina Pais, ex conductora de Caiga quien caiga y amiga del conductor, salió a apoyar su postura y reveló que el ex Sumo quiso acosarla sexualmente, además de destrozarlo por su manera de trabajar y vincularse con el resto de las personalidades del medio.

“Con Juan tenemos una amistad de veinticinco años, fuimos socios y amigos, todo lo que se puede ser con una persona. Y lo que puedo decir es que tiene razón”, sostuvo en diálogo con Implacables (El Nueve).

“Juan quiso seguir en Caiga porque yo iba a conducirlo, y yo lo conducía si él estaba. Esa era la condición de los dos. Siempre supe qué clase de persona es Pettinato, era solo una cuestión de minutos que todo se diera a conocer, porque era intolerable, realmente”, aseguró la ex conductora de Mañanas Informales.

“Para mí, él es uno de los grandes responsables de que hoy CQC no esté al aire”, indicó.

“No trabajaría con él, de ninguna manera. Yo lo padecí cuando se autopostulaba para conducir CQC (en el año 2009) y me taladraba por teléfono para saber si iba a ser yo la conductora, pero después mintió diciendo que lo llamaron y que había dicho que no”, reveló Pais.

Ante la pregunta de Marcela Feudale acerca de si sufrió alguna clase de acoso o abuso sexual por parte del ex Duro de Domar, Ernestina narró una fuerte situación que atravesó con él. “La única vez que Pettinato osó o intentó acorralarme contra una pared, le dije que seguramente debería tener muchos problemas con su sexualidad para violentar de esa manera a una mujer”, confesó.

“Después de eso, no se me acercó nunca más”, sentenció la conductora.

El ex Sumo ya fue acusado mediáticamente por acoso sexual por Mariela “La Chipi” Anchipi, que afirmó haberlo sufrido cuando tenía veinte años, por Emilia Claudeville, que dijo que el músico le tocaba y chupaba el cuello, Martina Soto Pose, que reveló haber sido besada a la fuerza por el conductor, y Fernanda Iglesias, que relató que Pettinato se masturbó adelante suyo.

