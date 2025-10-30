¡Encendieron el aire de América! Yanina Latorre y Federico Bal se dieron un fogoso beso en vivo

La conductora de América tuvo como invitado en su programa al hijo de Carmen Barbieri y el chape entre ellos dejó en shock a los presentes.

Yanina Latorre y Federico Bal encendieron la pantalla de América con un fogoso beso que sorprendió a todas las personas que se encontraban en el estudio. Esta situación se vivió en el final del programa y se viralizó rápidamente en las diferentes redes sociales.

A segundos de despedirse, los panelistas comenzaron a corear para que ambos se animen a darse un beso en pleno programa. Por supuesto que el hijo de Carmen Barbieri no tuvo problemas y pasó al frente junto a Yanina quien expresó: "Este beso va dedicado a Diego Latorre".

"Vos estás en pareja, vamos a hacer un beso televisivo, de amor y de buena gente", expresó Fede Bal. En ese momento, la conductora de Sálvese Quien Pueda le respondió que sea él quien lleve el beso y rápidamente puso sus manos sobre los brazos de Yanina.