Yanina Latorre apuntó contra Migue Granados por los Martín Fierro de streaming

La conductora de América fue tajante respecto a la polémica que está generando la primera edición de los premios.

En los últimos días estalló el escándalo por la primera edición de los Martín Fierro de streaming y la guerra entre Luzu TV y OLGA generó gran repercusión. En medio de la polémica, Yanina Latorre decidió opinar sobre esta situación que pone a Migue Granados en la mira.

"Hay que decir que Luzu arrasa. Hay una enemistad fuerte entre Nico Occhiato y Migue Granados", comenzó diciendo la conductora de América sobre el conflicto que pone a las figuras de los canales más vistos de streaming. Luego, subrayó que a Occhiato se le nota la molestia y Granados "se hace muy el pelotu**".

"Migue Granados se hace el bolu** y a mí me gusta la gente que va de frente como Nico", expresó Yanina sobre la forma de ser del conductor de OLGA. También subrayó que "cuando fui de invitada a lo de Migue Granados, a mí no me hicieron divertir, me sentaron en un banquillo de acusado".

En LAM fueron a buscar la palabra de la figura de OLGA para opinar sobre la polémica que generaron los premios y fue tajante con las declaraciones: "Nos eligieron para transmitir los Martín Fierro y no es un evento de OLGA... Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no parezca el evento de OLGA".