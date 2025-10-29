Yanina Latorre apuntó contra Migue Granados por los Martín Fierro de streaming
La conductora de América fue tajante respecto a la polémica que está generando la primera edición de los premios.
En los últimos días estalló el escándalo por la primera edición de los Martín Fierro de streaming y la guerra entre Luzu TV y OLGA generó gran repercusión. En medio de la polémica, Yanina Latorre decidió opinar sobre esta situación que pone a Migue Granados en la mira.
"Hay que decir que Luzu arrasa. Hay una enemistad fuerte entre Nico Occhiato y Migue Granados", comenzó diciendo la conductora de América sobre el conflicto que pone a las figuras de los canales más vistos de streaming. Luego, subrayó que a Occhiato se le nota la molestia y Granados "se hace muy el pelotu**".
"Migue Granados se hace el bolu** y a mí me gusta la gente que va de frente como Nico", expresó Yanina sobre la forma de ser del conductor de OLGA. También subrayó que "cuando fui de invitada a lo de Migue Granados, a mí no me hicieron divertir, me sentaron en un banquillo de acusado".
Yanina Latorre apuntó contra Migue Granados
En LAM fueron a buscar la palabra de la figura de OLGA para opinar sobre la polémica que generaron los premios y fue tajante con las declaraciones: "Nos eligieron para transmitir los Martín Fierro y no es un evento de OLGA... Nosotros queríamos que todos cuenten las ternas para que no parezca el evento de OLGA".
También aclaró que estuvo de acuerdo con el enojo de Nicolás Occhiato y que se comunicó con él para tratar de explicarle la situación. Lo cierto es que Luzu no formó parte de las revelaciones de las diferentes ternas de estos novedosos Martín Fierro.